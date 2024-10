¡Feliz cumpleaños, Kevin Richardson! Celebramos a uno de los iconos más guapos de los Backstreet Boys

Hoy, 3 de octubre, celebramos el cumpleaños de Kevin Richardson, uno de los miembros más queridos de la icónica banda de pop, los Backstreet Boys.

Ahora con 53 años, Kevin sigue siendo una figura influyente en la música y recordamos su trayectoria e impacto a través de los años.

De Kentucky al estrellato mundial

Kevin Scott Richardson nació en Lexington, Kentucky, en 1971. Desde joven, mostró un gran interés por la música y el teatro, participando en el coro de su escuela y en diversas obras de teatro comunitarias.

Su amor por la música lo llevó a aprender a tocar el piano y a formar parte de bandas locales durante su adolescencia.

En 1993, Kevin tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Junto a Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean y su primo Brian Littrell, ayudó a formar una de las boybands más exitosas de todos los tiempos: los Backstreet Boys

El grupo lanzó su álbum debut homónimo en 1996, el cual los catapultó a la fama mundial.

Más tarde, temas como Everybody (Backstreet’s Back), I Want It That Way y As Long as You Love Me se convirtieron en éxitos internacionales y definieron una era en la música pop.

Un viaje de altibajos y regresos triunfales

A lo largo de su carrera, Kevin ha experimentado tanto los altos como los bajos de la fama. En 2006, decidió dejar temporalmente la banda para enfocarse en su familia y en otros proyectos personales.

Durante este tiempo, actuó en el musical de Broadway Chicago y exploró su pasión por la actuación:

Después de 13 años de lo que describo como un sueño hecho realidad, he decidido que es tiempo de dejar la banda. Una difícil decisión para mí, pero necesaria en el siguiente capítulo de mi vida, comentó en su momento el actor y cantante.

Sin embargo, el amor por la música y sus compañeros de banda lo llevó a regresar en 2012. Desde entonces, los Backstreet Boys han continuado lanzando nueva música y realizando giras mundiales, demostrando que su legado sigue vivo y fuerte.

En 2015, Kevin Richardson y Brian Littrell fueron incluidos en el Salón de la Fama de la Música de Kentucky, un reconocimiento a su contribución a la música.

Hoy celebramos el cumpleaños de Kevin Richardson y, al mismo tiempo, su dedicación y pasión por la música. Su historia es un recordatorio de que con talento y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad.

¡Feliz cumpleaños, Kevin!

Cuéntanos, ¿Kevin Richardson también es tu Backstreet Boy favorito?

