Este hermano de los Jonas Brothers está de regreso en la música

Después de una pausa de más de diez años en su carrera musical, Joe Jonas está de vuelta con un nuevo sencillo titulado Work It Out.

Conocido por ser uno de los integrantes de la famosa banda Jonas Brothers, ha demostrado su talento tanto en grupo como en solitario.

Esta nueva canción marca su regreso; te contamos más detalles y lo que está por venir para el músico.

Lee: Karol G se convierte en la segunda mujer solista que lidera esta lista de ‘hits’

El regreso triunfal de Joe Jonas

Joe Jonas ha mantenido un perfil relativamente bajo en el ámbito musical desde su último álbum solista, Fastlife, el cual fue lanzado en 2011.

Ahora, más de una década después, el músico parece estar preparado para volver a los escenarios y las listas de reproducción con el lanzamiento de su sencillo Work It Out.

El tema refleja la perspectiva de Joe sobre la vida, donde reconoce las bendiciones que lo rodean. Recuerda que incluso en los momentos difíciles debemos levantarnos y enfrentar la vida con valentía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J O E J O N A S (@joejonas)

Lo nuevo para Joe Jonas

Work It Out es al mismo tiempo una canción para disfrutar y una invitación a la acción.

Con letras motivadoras, Joe Jonas logró crear una pieza que no solo llena de ritmo tu día, sino que también te inspira.

El cantante está preparando un álbum completo titulado Music for People Who Believe in Love. Así que prepárate para más sorpresas musicales en los próximos meses.

Celebra este regreso escuchando Work It Out y más éxitos de Joe Jonas dondequiera que vayas, sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Joe Jonas?

Lee: A 20 años de ‘Barrio Fino’: el disco de Daddy Yankee que lo hizo rey del reguetón

Ahora ve: