Este álbum de Taylor Swift está por convertirse en su disco más escuchado

El reciente álbum de estudio de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, ha causado revuelo en el mundo de la música.

Desde su lanzamiento el 19 de abril de 2024, ha roto récords y se ha convertido en un fenómeno global, tal como su autora. ¿Qué hace que este disco sea tan especial?

Lee: ¿El nuevo álbum de Peso Pluma busca reinventar los corridos tumbados?

Rompiendo récords

En su primer día, The Tortured Poets Department acumuló 313.7 millones de reproducciones en plataformas de música. Esto estableció dos récords impresionantes: el álbum más escuchado en un solo día y la canción con más reproducciones en 24 horas.

La canción más reproducida del álbum es Fortnight, la cual cuenta con la colaboración del rapero Post Malone, que tuvo 39 millones de reproducciones en su día de lanzamiento.

Esta pista superó a All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que tenía esta marca tras acumular 23.7 millones de reproducciones el 24 de diciembre del año pasado.

The Tortured Poets Department dominó las listas de reproducción

El día de su lanzamiento, The Tortured Poets Department ocupó los 16 primeros lugares en la lista global de las canciones más populares de las plataformas musicales. Y el álbum es el primero en superar los 200 y 300 millones de reproducciones en un solo día.

Además, por este disco Taylor Swift se llevó su cuarto premio por álbum del año en los Grammy, superando a leyendas como Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon.

Y no olvidemos que su gira de conciertos The Eras Tour ha recaudado más de 1,000 millones de dólares, convirtiéndose en la gira musical más exitosa de todos los tiempos.

El éxito detrás de Taylor Swift

El éxito de Taylor Swift se refleja en sus logros, pero también en su impacto en la cultura popular. Desde su debut en 2006, la cantante originaria de Pensilvania ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas más vendidas de todos los tiempos.

Además, con su habilidad para reinventarse constantemente, pasando del country al pop y luego al indie-folk, ha demostrado su versatilidad y talento artístico.

Tampoco se puede negar que Taylor Swift es una narradora excepcional. Sus letras personales y emotivas resuenan con millones de swifties, pues abordan temas universales, como el amor, el desamor, la amistad y el crecimiento personal.

Canciones como Love Story, Shake It Off y Blank Space no solo han encabezado las listas de éxitos, sino que también han dejado una marca indeleble en la cultura popular.

Así que, fans de Taylor, ¡sigan disfrutando de este brillante álbum y su extraordinario éxito en la música!

¿Te dieron ganas de escucharlo?

Recuerda que puedes disfrutar del álbum The Tortured Poets Department de Taylor Swift dondequiera que vayas, sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Taylor Swift?

Lee: Billie Eilish: más brillante que nunca en su nuevo álbum ‘Hit Me Hard and Soft’

Ahora ve: