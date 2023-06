Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull se unen en una gira musical

Como sabes, Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull son tres de los artistas más exitosos y populares del mundo. Han vendido millones de discos, llenado estadios, y sobre todo, han conquistado al público con sus ritmos y sus voces. Y ahora, por primera vez, se unirán en una gira musical que promete ser histórica.

Lee: Peso Pluma y Bizarrap juntos en la ‘Music Session #55’

Por si no lo sabías, el Trilogy Tour es el espectáculo que reunirá a estos tres ídolos en un mismo escenario, que recorrerá 19 ciudades. Al respecto de esto, los tres artistas expresaron su emoción por este proyecto que llevaban tiempo queriendo realizar.

Sobre esta gira, Ricky Martin dijo que era una oportunidad única para celebrar la música y la diversidad. El Trilogy Tour ofrecerá un show lleno de éxitos, en que los fans de Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull podrán disfrutar tanto de sus mejores canciones como de algunas sorpresas.

It’s happening! We are going to hit the road! This is going to big one crazy night. Please join us and get ready to let lose. @enriqueiglesias @pitbull #TrilogyTour pic.twitter.com/xbFMYBn6VR

— Ricky Martin (@ricky_martin) May 31, 2023