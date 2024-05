El video de ‘Let It Be’ nunca antes visto de The Beatles

Aunque hoy en día existen artistas como Taylor Swift, Peso Pluma y Shakira, capaces de hacer que millones de personas escuchen sus canciones en un día. Aún queda ver si pueden resistir el paso del tiempo como lo hicieron The Beatles.

Una banda que hasta hoy, incluso después de su separación y la muerte de algunos de sus integrantes; siguen sonando en los estadios de futbol, la radio, las películas, los videojuegos, las escuelas, el transporte público y las calles.

La última canción de una Era

A finales de los años sesenta, antes de que el hombre regresara de la luna y que Microsoft y Apple nacieran, The Beatles era una de las bandas más populares del planeta, que llevaba el peso de ser la voz de una generación.

La cual, como vimos en la serie documental: The Beatles: Get Back (2021), dirigida por Peter Jackson, para enero de 1969, se encontraba terminando Let It Be; el último álbum que lanzarían como agrupación.

Por eso, cuando nos enteramos que existía una nueva perspectiva de los últimos momentos de la banda, diferente a la que vimos en el documental Let It Be (1970); nos alegramos de que en 2024 tuviéramos la oportunidad de ver lo que ocurrió después del icónico concierto en la azotea.

Producido por Park Road Post Production, el nuevo documental Let It Be está dirigido por Michael Lindsay-Hogg; el director del material que usó Peter Jackson para hacer la serie de Get Back.

Quien hasta ahora podrá mostrar su perspectiva de la historia, que aunque sombría, sirve como un retrato honesto de la desintegración de una de las bandas más importantes de la historia.

Aunque la canción Let It Be fue lanzada en marzo de 1970, sus mensajes de esperanza y resignación se mantienen vigentes y nos recuerdan: que a pesar de los cambios y las despedidas, “Todo fluye espontáneamente en ausencia de violencia”.

En este sentido, tanto el video restaurado como el documental, son un tributo no solo a la música que marcó generaciones, sino también a esos momentos de creación en los que cuatro amigos se reunieron y crearon algo increíble para todos.

Por lo tanto, en la nueva versión de Let It Be, más allá de ver a The Beatles como una banda sin defectos, los vemos como cuatro jóvenes que crecieron juntos y cuyas vidas, aunque tomaron rumbos separados, siempre estarán conectadas por la música.

¿Cuándo se estrena el documental de Let It Be?

A partir del 13 de mayo puedes ver el nuevo documental y el video de Let It Be. Hazlo y luego, a manera de homenaje, canta las mejores de canciones de The Beatles, contratando el canal Quello Concerts by Stingray por Claro video, con cargo a tu línea Telcel.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción preferida de The Beatles?

