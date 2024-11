El misterio detrás de las canciones de Michael Jackson

Aunque cada cierto tiempo surgen nuevos aspirantes a ser el rey del pop, muy pocos se han acercado al fenómeno musical que fue y sigue siendo Michael Jackson.

Por eso, cuando en 2010 sus fans recibieron el lanzamiento de su álbum póstumo Michael, se emocionaron ante la posibilidad de escuchar canciones completamente nuevas.

Sin embargo, cuando algunos escucharon Breaking News, creyeron que algo sonaba… diferente. Desde entonces, Damien Shields, un periodista australiano y fiel seguidor de rey del pop, emprendió un viaje para revelar los secretos detrás de sus últimas canciones.

Lee: ¡La princesa del pop está preparando nueva música! ¿De qué se trata?

El fan que protegió el legado del rey del pop

De acuerdo con la información de Billboard Pro, luego de catorce años de investigación, Damien Shields ha publicado su pódcast Faking Michael; donde podemos conocer sus descubrimientos sobre dos canciones en particular.

Según Shields, tanto Monster como Keep Your Head Up, pudieron haber sido grabadas por un cantante llamado Jason Malachi, y no por Jackson.

Los responsables de esto habrían sido los productores, quienes colaboraron para recrear canciones que luego fueron vendidas como auténticas.

Como prueba, se encuentra la demanda colectiva que los fans de Jackson ganaron en 2022, la cual obligó a la compañía discográfica a retirar las pistas de plataformas digitales y formatos físicos.

Sumado a esto, en el pódcast se muestran testimonios como el de su sobrino Taryll Jackson, y se mencionan documentos obtenidos en Washington y Los Ángeles que corroboran esta historia.

En palabras de Shields, las dos canciones de Michael fueron una traición a las y los seguidores del artista.

Sin embargo, más allá de buscar desenmascarar a los responsables. Con su investigación, Shields quiere invitarnos a reflexionar sobre los lanzamientos póstumos de los artistas y cómo podemos proteger su legado de la forma más ética posible.

Por eso, si quieres quieres celebrar el legado de Michael Jackson a través de canciones auténticas, hazlo escuchando sus mejores éxitos sin gastar tus Megas, con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuáles son tus canciones favoritas de Michael Jackson?

Lee: Jennie de BLACKPINK quiere volver a conquistar el mundo con ‘Mantra’

Ahora ve: