El Corona Capital está de regreso con un ‘line-up’ potente 💥

¡Ya está aquí el cartel completo del Corona Capital 2024! Uno de los festivales más esperados del año está de vuelta para hacernos gritar, bailar y saltar con pasión al ritmo de nuestras bandas y artistas favoritos.

Una vez más el Corona Capital nos reunirá durante tres días para disfrutar de la mejor música. Prepárate para vivir esta experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 15, 16 y 17 de noviembre.

¿Qué bandas estarán en el Corona Capital 2024?

El festival Corona Capital se caracteriza por reunir diversos géneros musicales con exponentes de diferentes lugares del mundo.

La edición pasada el cartel estuvo encabezado por la banda inglesa Pulp, la cantante canadiense Alanis Morissette, los icónicos Blur, el dúo británico de música electrónica The Chemical Brothers y la legendaria banda The Cure.

Este año el lineup nos hará corear las canciones de Paul McCartney, New Order, Green Day, Cage the Elephant, Empire of the Sun y más.

El festival Corona Capital es una experiencia musical única y se ha convertido en uno de los eventos más importantes de México y el mundo.

Con cada nueva edición, continúa superándose a sí mismo. Sin duda, es un espectáculo que como amante de la música debes experimentar al menos una vez.

