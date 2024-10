El ‘Brat’ de Charli XCX está de regreso: un poderoso álbum lleno de novedades

Charli XCX ha vuelto a poner su álbum Brat en el radar, pero esta vez con una nueva energía y una lista de artistas invitados de lujo.

¿Quieres saber quiénes son?

Lee: Coldplay lanza ‘Moon Music’, ¿uno de sus últimos álbumes?

Colaboraciones estelares en el nuevo Brat de Charli XCX

La icónica cantante británica lanzó una versión deluxe de su álbum Brat, titulada Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat.

Esta nueva versión incluye colaboraciones con grandes artistas como Ariana Grande, Billie Eilish, Lorde, Julian Casablancas y The 1975.

El lanzamiento original de Brat fue aclamado por su enfoque experimental dentro del pop alternativo, consolidando a Charli XCX como una de las voces más influyentes de la escena musical.

Ahora este nuevo proyecto es una celebración del crecimiento artístico de Charli y una forma de rendir homenaje a la evolución del pop moderno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Charli (@charli_xcx)

Seguiremos bailando al ritmo de Brat lo que resta del año

Este álbum cuenta con la colaboración de talentosos productores como A. G. Cook, Bart Schoudel y Bon Iver, quienes han trabajado en conjunto para reimaginar las canciones del álbum original.

Con la ayuda de este talentoso equipo, Charli XCX ha logrado crear un sonido completamente nuevo y emocionante.

En los remixes se combinan elementos de pop y electrónica para crear una mezcla única de diversidad musical, lo que ha sido clave para su éxito y ha atraído tanto a nuevas audiencias como a fans leales de Charli XCX.

¡Prepárate para sumarlo a tu playlist! Disfruta de Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat y más éxitos de Charli XCX dondequiera que vayas, sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de esta nueva versión de Brat?

Lee: Jennie de BLACKPINK quiere volver a conquistar el mundo con ‘Mantra’

Ahora ve: