Descubren nuevas canciones de Michael Jackson en un almacén en California

By

Como si hubiese salido de un capítulo de la serie ¿Quién da más? En el corazón de San Fernando, California, el exoficial de la Patrulla de Carreteras, Gregg Musgrove, tropezó con un tesoro musical que ha desatado la curiosidad en los fans del Rey del pop.

Entre las joyas olvidadas, se encuentran canciones inéditas y conversaciones Michael Jackson.

Lee: Sabrina Carpenter le pone chispa a la Navidad con su especial navideño

Una parte nunca antes vista del Rey del pop

En un almacén que le perteneció al productor Bryan Loren, un colaborador ocasional de Michael Jackson; Musgrove encontró cintas de cassette y DAT (Digital Audio Tapes) que contenían doce canciones inéditas, que datan de 1989 a 1991; antes de que lanzara su icónico Dangerous.

Entre los temas descubiertos destacan:

Don’t Believe It , una reflexión sobre los rumores mediáticos que lo rodearon en los 80.

, una reflexión sobre los rumores mediáticos que lo rodearon en los 80. Seven Digits , inspirada en los números de identificación de cuerpos en la morgue.

, inspirada en los números de identificación de cuerpos en la morgue. Truth on Youth, una sorprendente colaboración con LL Cool J donde se puede escuchar a Jackson rapear.

Además, había cintas donde se aprecian momentos íntimos de Jackson, en los que hace bromas espontáneas e incluso reflexiones profundas.

Según lo mencionado por Musgrove a The Hollywood Reporter: Es como tener un acceso directo a su mente creativa.

No obstante, el hallazgo no está exento de controversia y aunque los herederos de Jackson confirmaron la autenticidad de las grabaciones; también señalaron que son copias en formato DAT y no las versiones maestras originales.

Esto quiere decir que los descubrimientos están protegidos por derechos de autor y por lo tanto, que el público no puede disfrutar legalmente de estas joyas; a menos de que sean publicadas por sus herederos.

En pocas palabras, aunque estas grabaciones podrían nunca ver la luz, han demostrado que la música de Michael sigue viva en los corazones de sus admiradores. Y quién sabe, quizá algún día podamos escuchar estas canciones.

¡Esta época de fiestas incluye las canciones de Michael Jackson en tus playlists! y disfruta de todos sus éxitos a donde vayas sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te gustaría escuchar estas canciones inéditas de Michael Jackson?

Lee: La nueva canción de Ed Sheeran que te hará reflexionar

Ahora ve: