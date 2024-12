David Bisbal celebra las fiestas decembrinas con su nuevo álbum

By

El espíritu de la Navidad llega acompañado de la voz inconfundible de David Bisbal. El cantante español lanzó su primer álbum navideño, Todo es posible en Navidad, un estreno que reúne clásicos de la temporada con un toque personal y nuevas canciones que se volverán imprescindibles para estas fiestas.

Este álbum te llenará de energía festiva con un sonido cálido y alegre. ¿Ya tienes ganas de escucharlo?

Clásicos reinventados con el toque personal de Bisbal

Todo es posible en Navidad incluye reinterpretaciones de clásicos como The Christmas Song, en colaboración con el Mariachi San Telmo, y una sorpresa muy especial:

La primera versión en español del icónico tema de Elvis Presley, Always on My Mind, que Bisbal ha titulado Siempre te recordaré.

Además, hay dos canciones en particular que tienen un significado muy especial para el artista, pues evocan recuerdos de su infancia en Almería, España, su ciudad natal:

El burrito sabanero y Los peces en el río, dos temas clásicos de la música navideña que adquieren un aire fresco con arreglos que mezclan rumba flamenca y el estilo único de Bisbal.

En cantante ha mencionado que quería hacer un álbum que no solo fuera navideño, sino que también reflejara su amor por los sonidos regionales de España, México y Latinoamérica.

Todo es posible en Navidad: un tributo a la tradición y la innovación

El álbum cuenta con arreglos especiales que capturan el espíritu de la temporada con un estilo único, como en Te deseo muy felices fiestas, donde la colaboración del mariachi aporta un matiz distintivo que demuestra cómo la música navideña puede trascender fronteras y culturas.

Todo es posible en Navidad fue producido por Cheche Alara y cuenta con la participación de la Budapest Art Orchestra, lo que le da un toque muy especial.

Con este álbum, Bisbal no solo celebra las fiestas, sino también su capacidad para conectar con su público a través de la música y los ritmos que han sido parte de su formación musical.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de este álbum navideño?

