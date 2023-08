Danna Paola estrena nueva canción y la letra ya está en boca de todos

Danna Paola es una artista mexicana de música pop que ha sabido destacar en el mundo de la música latina, de la moda e incluso de la actuación. Además, se ha convertido en un ícono de empoderamiento para las mujeres que la siguen.

Danna Paola, más exitosa que nunca

La carrera artística de Danna Paola es impecable y llena de éxitos por donde sea que se le mire. Comenzó a muy temprana edad y rápidamente se convirtió en la protagonista de muchísimas telenovelas infantiles del momento.

Durante su adolescencia continuó siendo una figura de referencia para las juventudes y las infancias al participar en muchos otros proyectos cinematográficos para adolescentes junto a increíbles actores y actrices.

Además, Danna Paola compaginó siempre su carrera actoral con la música, por lo que aún hoy en día se suelen escuchar sus canciones de telenovela, algo similar a lo que pasó con RBD.

Danna Paola se ha convertido en una de las cantantes más importantes y amadas al mantenerse vigente con éxitos de pop, reguetón, música electrónica y muchas más producciones que conservan su esencia fresca y cautivadora, tal como su más reciente lanzamiento: Tenemos que hablar.

Tenemos que hablar, el nuevo sencillo de Danna Paola

Luego de haber sido por muchísimos años una tierna cantante de baladas, Danna Paola ha consolidado con cada vez más precisión su imagen y personalidad fuerte no solo dentro de la música, sino también como ser humano.

Durante los últimos años, se le ha visto cambiar de look en numerosas ocasiones. Desde los estilos de cabello más modernos hasta atuendos dignos de una película de ciencia ficción.

Pero seguramente lo más impactante de la carrera musical de Danna Paola sean las letras de sus canciones, pues siempre entregan un mensaje potente con el que sus fans se identifican fácilmente, convirtiendo sus canciones en himnos que se escuchan en todas las fiestas.

Hoy te presentamos Tenemos que hablar el último track de Danna Paola que, de acuerdo con lo que compartió en sus redes sociales, surge de una etapa difícil y tormentosa de su vida, pero al mismo tiempo luminosa y esperanzadora.

Cabe destacar que cada vez que Danna Paola anuncia que lanzará una nueva canción sus fans esperan con ansia conocer la letra para aprenderla y corearla en las fiestas y, desde luego, para descubrir un poco más sobre su vida personal, misma que la cantante mantiene bastante privada.

En el videoclip de Tenemos que hablar se puede ver a la joven con un atuendo espectacular en blanco y negro, una cabellera completamente nueva, como es su costumbre, y una diadema muy peculiar que simula dos pequeños cuernitos en su cabeza.

La letra dice así:

“Queriendo sentir algo ando buscando qué hacer,

no puedo responderte a cosas que ni yo sé.

Me estoy encontrando y al fin se siente bien,

Hoy mi felicidad no depende de nadie.

No fue en vano, no fue malo,

mis excusas se agotaron

y si para ti es un error

Te deseo buena suerte.

Tenemos que hablar de frente,

yo no soy como otra gentе

Sé que la gente no еntiende a veces la verdad

cuando ya es más que evidente.

Fue un placer conocerte,

yo no soy como otra gente.

Sé que la gente no entiende a veces la verdad

cuando ya es más que evidente.

Y por más que te duela, es la realidad

Vivíamos mintiendo, era publicidad.

No puedes negar, faltaba algo más

Se nos estaba cayendo (Se nos estaba cayendo).

Y cuando el río suena, es que agua lleva

suena frío pero ya nada nos llena.

Esta vez perdiendo, gano más,

fue un buen experimento con nuestros sentimientos

Tenemos que hablar de frente,

yo no soy como otra gentе

Sé que la gente no еntiende a veces la verdad

cuando ya es más que evidente.

Fue un placer conocerte,

yo no soy como otra gente.

Sé que la gente no entiende a veces la verdad

cuando ya es más que evidente.

No fue en vano, no fue malo,

mis excusas se agotaron

y si para ti es un error

Te deseo buena suerte”.



Nos encantó esta nueva canción y ya casi nos aprendemos la letra. ¿Tú ya te la sabes?

