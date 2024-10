Coldplay lanza ‘Moon Music’, ¿uno de sus últimos álbumes?

¡Coldplay lo volvió a hacer! La banda británica lanzó su décimo álbum de estudio, Moon Music, un proyecto que, según ellos, marca el comienzo del final de su carrera musical.

El vocalista Chris Martin reveló que el grupo planea detener sus lanzamientos después de su duodécimo álbum.

Esta noticia ha generado revuelo entre sus fans, quienes ya están disfrutando de lo que podría ser uno de los últimos capítulos en la trayectoria de Coldplay.

Moon Music: un álbum envolvente

Este álbum es una obra ecléctica y experimental que explora una amplia gama de estilos musicales.

Moon Music es la segunda entrega del ambicioso proyecto Music of the Spheres, que comenzó con From Earth with Love en 2021.

Estos lanzamientos forman una narrativa musical cohesiva, donde cada álbum se complementa y enriquece mutuamente, creando una trilogía sonora única.

El álbum consta de diez canciones que, según la banda, representan una oda al amor humano. Cada pista destaca por su rica instrumentación y la variedad de géneros que abarca, que van desde el dream pop hasta el rock alternativo.

Aquí te compartimos el video oficial con la letra de una de las nuevas canciones:

Innovación y sostenibilidad en cada nota

Una de las características más destacadas de Moon Music es su compromiso con la sostenibilidad.

Coldplay implementó medidas innovadoras para reducir el impacto ambiental de la producción del álbum. Se lanzó en un formato especial llamado EcoRecord LP, fabricado a partir de botellas de PET recicladas.

Esta iniciativa evitó la producción de más de 25 toneladas de plástico y redujo las emisiones de CO2 en un 85% en comparación con los vinilos tradicionales.

Además, la edición en CD de Moon Music es la primera en el mundo en ser lanzada en un EcoCD, hecho de policarbonato reciclado en un 90%.

No te pierdas la oportunidad de escuchar este álbum único de una de las bandas más influyentes de nuestro tiempo.

