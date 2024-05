Carin León quiere reconciliarse con todos en su próximo álbum

By

Aunque en los últimos años la música regional mexicana ha dado un salto de popularidad con los corridos tumbados, Carin León sigue en la búsqueda de nuevos sonidos que además de contar historias, deben ser capaces de tocarnos el alma.

Sin embargo, su nuevo disco ha superado las expectativas y además de hacernos sentir identificados, nos deja grabada una sensación de reconciliación y un profundo deseo de conectar.

Un disco que nos enseña a hacer las pases con nosotros

Carin, ha decidido abrirse de una manera que nunca antes había hecho. Su próximo álbum, Boca chueca Vol. 1, no es solo un conjunto de canciones; es una carta abierta a sus fans, a sus críticos y, a sí mismo.

En pocos días, el mundo escuchará 19 temas que además de entretener, buscarán ayudar a otros a sanar. En colaboración con artistas de la talla de Kane Brown, León Bridges, Pepe Aguilar y Panteón Rococó, Carin nos llevará en un viaje honesto por sus relaciones y su vida.

Parafraseando lo que dijo Carin en su cuenta de Instagram: Estas piezas nacieron entre conciertos y viajes, donde acudía religiosamente a su estudio para poder grabar estas canciones que son muy importantes para él.

Pues tal como dijo en una entrevista para Billboard, el álbum también es un testimonio de la lucha interna que enfrentan muchos artistas, reflejando los problemas y sufrimientos que acompañan la fama, los cuales, contribuyen a la creación de la música y el arte.

Anteriormente, Carin había lanzado Colmillo de leche, un álbum lleno de colaboraciones estelares, Boca chueca Vol. 1 es diferente, no solo porque mezcla canciones en Inglés y en Español; sino también porque nos dice que a veces está bien si no cumplimos todos nuestros sueños y también, si nuestro corazón aún no ha sanado.

En resumen, si buscas canciones que sean un reflejo de las derrotas y los triunfos que enfrentamos todos. Este 30 de mayo escucha el nuevo álbum de Carin León sin gastar tus Megas, con tu suscripción a Claro música.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción preferida de Carin León?

