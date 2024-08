¡Bruno Mars regresa a México! Tres noches de magia imperdibles

Después de una larga espera, Bruno Mars regresa a México para encontrarse con sus fans en tres emocionantes conciertos.

La última vez que el artista pisó suelo mexicano fue en febrero de 2018, durante su exitosa gira 24K Magic World Tour.

Este 2024, vuelve con más energía que nunca. Los conciertos, programados para los días 8, 10 y 11 de agosto, prometen ser una experiencia única e inolvidable. ¡No te lo puedes perder!

Un espectáculo imperdible

El regreso de Bruno Mars a México marca el inicio de la temporada de conciertos en el Estadio GNP Seguros, un recinto recientemente renovado para ofrecer una experiencia mejorada a todos los asistentes.

Además de sus conciertos en México, Mars tiene programadas presentaciones en California y Las Vegas, en Estados Unidos, y Brasil, en Latinoamérica, lo que demuestra su continua popularidad y demanda a nivel mundial.

¡Prepárate para un setlist lleno de éxitos! Entre ellos se encuentran hits como Uptown Funk, Locked Out of Heaven, y When I Was Your Man.

