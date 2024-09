Andrea Bocelli y Karol G: la colaboración que no te puedes perder

La música tiene el poder de unir culturas y generaciones, y eso es exactamente lo que ha logrado Andrea Bocelli con su nuevo lanzamiento.

Esta vez, el icónico tenor italiano se ha unido a la superestrella latina Karol G para reinventar uno de sus temas más emblemáticos, titulado en español Vivo por ella.

Esta colaboración es una de las joyas del próximo álbum de Bocelli, Duets, el cual celebra sus treinta años de carrera musical. Te contamos todo sobre esta emblemática colaboración.

Lee: La colaboración entre Lisa y Rosalía de la que todo mundo está hablando

Andrea Bocelli y Karol G: el dueto que reinventa Vivo por ella

Karol G, conocida por su impresionante trayectoria en la música latina, aporta su estilo vibrante y su poderosa voz a esta nueva versión de Vivo por ella.

La cantante colombiana que ha sido galardonada con un Grammy, cinco Latin Grammys y cuatro Billboard Music Awards, expresó su emoción por esta colaboración: No puedo sentirme mas agradecida por esta invitación y por tener la oportunidad de hacer cosas gigantes que jamás imaginé.

Esta nueva versión no solo mantiene la emotividad que caracteriza al tema original, sino que también agrega un matiz moderno y vibrante gracias a la distintiva voz de Karol G.

La colombiana, quien ha dominado las listas de éxitos en los últimos años, complementa de manera impresionante la majestuosidad vocal de Bocelli, creando una interpretación que seguramente te encantará.

Además, el videoclip que ilustra este tema es majestuoso, ¡míralo!

Un álbum de estrellas y conciertos memorables

El álbum Duets también incluye colaboraciones con otros grandes nombres de la música como Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa, Chris Stapleton y Gwen Stefani.

Este proyecto es una celebración de la carrera de Bocelli, quien ha dejado una huella única en la música.

Además, como parte de esta festividad, tras encabezar el festival de música British Summer Time en Hyde Park, Bocelli regresó a Italia para ofrecer una serie de conciertos en el renombrado Teatro Del Silenzio.

Estos conciertos fueron parte del evento ‘Andrea Bocelli 30: The Celebration’, que contó con la presencia de estrellas como Johnny Depp, Will Smith, Brian May, Ed Sheeran, The Kardashians y Lang Lang.

La celebración fue un éxito rotundo y recibió elogios de la prensa mundial.

Para inmortalizar este evento, se produjo una película dirigida por el ganador del Emmy, Sam Wrench, que se estrenará este 24 de octubre.

Esta película promete ser un testimonio visual de la increíble carrera de Bocelli y su capacidad para unir a personas de todo el mundo a través de su música.

Así, con el álbum Duets y los conciertos memorables en Italia, Bocelli continúa demostrando por qué es uno de los artistas más queridos y respetados.

¡No te pierdas la maravillosa colaboración entre Andrea Bocelli y Karol G! Disfruta de la nueva versión de Vivo por ella y más éxitos de Andrea Bocelli dondequiera que vayas, sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Sigue disfrutando de la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Andrea Bocelli?

Lee: Sabrina Carpenter desató una serie de sorpresas imperdibles, ¡entérate!

Ahora ve: