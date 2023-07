A Ringo Starr le encantó la nueva canción de The Beatles hecha con IA

La inteligencia artificial es probablemente el invento más impresionante y revolucionario de la tecnología. Aunque comenzó siendo una herramienta para entretener y solucionar tareas sencillas, hoy en día es capaz hasta de terminar una canción de The Beatles, la banda de rock más grande de la historia.

The Beatles con IA

A principios de junio del 2023, el integrante de The Beatles, Paul McCartney, comunicó que estaba tratando de concluir una canción inédita de la banda. Dicha canción contaba con la voz de John Lennon y unas melodías bastante interesantes, el único problema era la pésima calidad del audio.

Aunque hace unos meses habría sido casi imposible rescatar esta canción, hoy en día la inteligencia artificial nos permite resolver casi cualquier cosa que imaginemos, lo que Paul McCartney supo aprovechar muy bien.

Pero la realidad es que a muchas personas no les parece correcto el uso de estas herramientas en la música, pues han logrado crear canciones de músicos famosos e incluso imitar su voz a la perfección.

Aun así, esto no le importó a McCartney, quien sabe que el futuro es hoy y que la inteligencia artificial llegó para ayudarnos a hacer cosas increíbles, por lo que decidió apoyarse en ella para pulir esa canción inédita con la voz de John Lennon.

¿Qué piensa Ringo Starr?

Esta canción inédita aún no está terminada, pues además del empleo de la inteligencia artificial, parece que se están aplicando arreglos musicales reales en los que se debe trabajar, pero… no solo eso, pues ahora Ringo Starr se ha unido a la realización de la canción.

En una reciente entrevista, Ringo Starr aseguró que, a diferencia de lo que hacen muchas personas al generar canciones falsas, él y Paul sí están usando grabaciones reales y solo le están mejorando los errores con la inteligencia artificial

Ringo también comentó que en las grabaciones no solo se encuentra la voz de Lennon, sino también la voz y el bajo de McCartney, la guitarra de Harrison y, desde luego, la increíble batería del infravalorado Ringo Starr (aunque esa es otra historia).

Por último, Ringo declaró que esta canción es una que él, Paul y George hicieron como un collage en los años noventa, juntando varias grabaciones de John.

De este experimento salieron canciones como Free as a bird y Real love, pero esta nueva canción necesitaba algo más: la inteligencia artificial. Además, Ringo asegura que se ha estado reuniendo con Paul en el estudio de grabación y que la canción es realmente hermosa.

Lo triste de todo esto es que, en palabras del mismo Ringo, Now and Then es la última canción en la que escucharemos al cuarteto de Liverpool juntos. ¿Qué opinas sobre esta nueva canción de The Beatles?

