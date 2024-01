¡Milly Alcock se baja del dragón y despega como Supergirl!

By

¡La espera ha terminado! James Gunn y Peter Safran anunciaron en sus redes sociales que Milly Alcock será la nueva Supergirl en el emocionante universo cinematográfico de DC. Alcock superó a Emilia Jones y Meg Donnelly.

La valiente princesa Rhaenyra Targaryen de House of the Dragon ahora se vestirá con la capa de Supergirl en Superman: Legacy. ¡Un salto épico de los dragones a los superpoderes! ¿Están preparados los fanáticos del DCU?

¿Qué podemos esperar de Supergirl en Superman: Legacy?

Aunque aún no está confirmado en cuántos proyectos aparecerá la actriz, los rumores sugieren que veremos a Milly Alcock brillar por primera vez como Supergirl en Superman: Legacy.

Un crossover explosivo que podría cambiar el escenario de las películas del universo DC. Después de eso, nos espera su propia película, Supergirl: Woman of Tomorrow.

Por su parte, James Gunn no escatima elogios para Milly Alcock: “Milly es una actriz increíblemente talentosa y estoy emocionado de que forme parte del DCU. La conocí por primera vez en ‘House of the Dragon’ y quedé impresionado por sus audiciones”.

Los jefes de DC Studios destacaron que la personalidad de Kara Zor-El (Supergirl) contrastará con la de Superman.

A diferencia de Clark Kent, quien fue acogido por una familia amorosa y se caracteriza por su optimismo, Supergirl creció en un pedazo destruido de Krypton antes de llegar a la Tierra.

Supergirl a través de los años

Creada por Otto Binder y Al Plastino, el paso de nuestra heroína se remonta al Action Comics No. 252 (publicado en 1959), donde es presentada como la prima de Superman de Krypton.

Este icónico personaje ha sido interpretado por diferentes actrices a través de los años. Comenzando por Helen Slater en la película Supergirl de 1984.

En producciones más recientes, Melissa Benoist interpretó a la superheroína en la serie de CW durante 6 temporadas (2015- 2021). Mientras Sasha Calle le dio vida en la película The Flash (2023).

Vale la pena recordar que Woman of Tomorrow (Mujer del mañana) es parte del Capítulo 1 en la lista de proyectos de DC de Gunn y Safran, que incluyen diferentes producciones que entusiasman a los fans de DC.

¿Cuándo podremos ver a Milly Alcock como Supergirl?

Aunque la fecha exacta aún es un misterio, teniendo en cuenta que el estreno de Superman: Legacy está previsto para el 11 de julio de 2025, lo más probable es que el viaje de Supergirl con Milly Alcock esté más cerca de lo que pensamos.

Cuéntanos, ¿te emociona ver a Milly Alcock en este nuevo papel?

