¡Ya puedes alquilar la casa de ‘Mi pobre angelito’ durante Navidad!

Disfrutar en familia Mi pobre angelito durante Navidad se ha convertido en una de las más bonitas y divertidas tradiciones. Esto se debe a que Kevin McCallister ha trascendido generaciones; la historia del tierno niño olvidado por su familia durante las fiestas decembrinas, que se obligado a defender su casa de los ladrones, se ha convertido en un referente de la temporada. Pues te tenemos una noticia: ¡ahora puedes alquilar su casa!

Leer: ¡Los guerreros saiyajin están de vuelta! ‘Dragon Ball Z’ regresa a la televisión

La posibilidad de rentar por una noche la famosa casa de Mi pobre angelito se la debemos a Airbnb, compañía que ha abierto las puertas del hogar de la familia McCallister para una experiencia navideña como ninguna otra. ¿Lo mejor de todo? Buzz, el hermano mayor de Kevin, te dará un recorrido completo por la casa.

¿Cómo y cuánto cuesta rentar la casa de Mi pobre angelito esta Navidad?

Si quieres ser una de las afortunadas personas que logren hospedarse en esta mítica casa, un clásico del cine, deberás hacer tu registro a través de la siguiente liga airbnb.com/homealone, el cual estará disponible a partir del próximo martes 7 de diciembre a las 13:00 horas. Así que deberás estar muy pendiente para hacer tu reservación y vivir una Navidad como si estuvieras dentro de la película.

El costo del hospedaje por persona es de $25 dólares (aproximadamente $550 pesos mexicanos) pero, debido a que son muchos los fanáticos que esperan vivir la experiencia, la reserva se limita a una sola noche con cuatro invitados.

¿Qué sorpresas habrá al rentar la casa de la familia McCallister en Airbnb?

Los cuatro invitados especiales que se sumen a la aventura podrán revivir los recuerdos de la clásica película navideña estrenada en la década de los noventa. Eso incluye un árbol perfectamente decorado, rebanadas de pizza de Chicago, una tarántula real y un set de LEGO para construir la casa. Sin mencionar la presencia de Buzz, quien decidió invitar propiamente a que las personas se unan a la experiencia.

“Puede que no me recuerdes como una persona especialmente complaciente, pero he crecido y estaré encantado de compartir mi casa familiar, incluso mi pizza contigo en estas fiestas. Eso sí, procura no dejar suelta a mi tarántula Axl esta vez”, compartió Buzz, interpretado por el actor estadounidense Devin Ratray.

Lo mejor de todo es que la idea de Airbnb surgió tras el estreno de Mi pobre y dulce angelito en Disney+ que puedes disfrutar al incluirlo en tu Plan Telcel actual o al contratar un Plan Max Play con Disney+ y la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Además, lo recaudado con esta divertida e inmersiva dinámica será donado a La Rabida Children’s Hospital, hospital de especialidades pediátricas dedicado a la atención médica de niños con discapacidad y enfermedades crónicas.

Leer: ¿Cómo organizar el intercambio de “amigo secreto” desde WhatsApp?

¿Alguna vez te imaginaste poder conocer la casa de Mi pobre angelito? ¡Ahora es posible y esta es tu oportunidad de hacerlo! 😊

Ahora ve: