Meryl Streep sería la próxima gran actriz en unirse al mundo Marvel

Todos sabemos que la única e irrepetible reina de Hollywood es Meryl Streep, cuya carrera cinematográfica la ha convertido en la actriz con mayor número de nominaciones a los Premios Óscar. Pues bien, todo indica que su trayectoria en el mundo del cine está muy lejos de terminar y que, probablemente, su próximo paso sea pertenecer al Universo Cinematográfico de Marvel.

El reciente rumor surgió a través del portal Giant Freakin Robot, quien asegura que Marvel Studios podría estar en busca del talento de Meryl Streep para un personaje completamente nuevo, el cual aparecería en las próximas fases del universo Marvel.

Meryl Streep no sería la primera gran actriz dentro del UCM

A pesar de que Meryl Streep es reconocida mundialmente por ser una de las mejores actrices de las últimas décadas, lo cierto es que no sería la primera estrella de su nivel en pertenecer a Marvel Studios. Grandes talentos de la talla de Robert Redford (Capitán América: el soldado del invierno), Glenn Close (Guardianes de la Galaxia, Vol. 1), Michelle Pfeiffer y Michael Douglas (Ant-Man and the Wasp), son el claro ejemplo de que actores de tal prestigio se han dado una oportunidad de pertenecer al mundo de los superhéroes.

Sin embargo, es importante considerar que en los últimos años Meryl Streep se ha mantenido lejos de los blockbusters y ha decidido participar en producciones no tan grandes. Pero si algo posee Marvel Studios es que puede lograr hasta lo imposible con tal de complacer a sus millones de fanáticos en todo el mundo. Así que, ¿será posible que Meryl Streep se una al UCM?

¿Cuál sería el papel de Meryl Streep dentro de Marvel?

Al tratarse solo de rumores, no hay detalles revelados que digan cuál sería el personaje que Meryl Streep podría interpretar dentro del UCM. Pero, indudablemente, se trataría de uno nuevo en el que Meryl pueda demostrar una vez más todo su talento, quizá perteneciente a las entregas que están por venir: Los 4 fantásticos, X-Men, Capitana Marvel 2, Black Panther: Wakanda Forever, Guardianes de la Galaxia, Vol. 3 o Moon Knight, de las cuales se ha mencionado muy poco.

Por ahora, lo único que queda es esperar que Marvel Studios revele si son ciertos los rumores. Mientras tanto, disfruta algunas de las mejores películas de Meryl Streep, muestra de su éxito en Hollywood: The Post, Mamma Mía!, Enamorándome de mi ex y La muerte le sienta bien, disponibles en compra o renta a través de Claro video, aprovechando que con tu Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior tienes acceso al catálogo de películas y series, así como la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Te gustaría ver a Meryl Streep junto a los superhéroes de Marvel? ¡Podría ser la próxima gran villana de los Vengadores! 😱

