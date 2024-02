¡Megamente está de vuelta y más malvado que nunca!

¡Alerta, fanáticos de las películas animadas y de la comedia pura! Megamente vuelve a las pantallas grandes y también a las pequeñas en una serie.

Dreamworks Animation acaba de soltar una bomba con el primer tráiler de Megamente vs. el sindicato del mal, la nueva película que nos traerá más locuras de uno de los villanos favoritos de las últimas décadas.

¿Qué se espera de Megamente vs. el sindicato del mal?

Esta nueva entrega nos lleva de vuelta al divertido mundo de Megamente, continuando la historia de la película original. Esta vez para deshacerse de su antiguo equipo de villanos, el Sindicato del Mal. Prepárate para risas, caos y, por supuesto, planes malvados que no saldrán como se espera.

¡Esto sí que es cine!

Pero eso no es todo, amantes de las historias malvadas. Dreamworks también lanzará una serie de televisión llamada Megamind Rules! que será una continuación directa de la historia que veamos en el cine. ¡Porque esa gran mente malvada nunca descansa!

Oye, ¿y Will Ferrell? Una pequeña nota: Will Ferrell no retoma su papel en la serie ni en la película de Megamente. A pesar de ser la voz original, se confirmó que no será parte de estas entregas.

¿Cuándo podremos disfrutar de estas joyas?

Marca tu calendario, porque las palomitas comienzan el 1º de marzo ¡Sí, solo faltan unas semanas para el regreso del genio malvado! Aunque, por desgracia, de momento solo estará disponible en los Estados Unidos.

Cuéntanos, ¿estás listo para dejarte llevar por el lado divertido de la maldad?

