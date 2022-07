Marvel: las nuevas Fases películas y series del UCM

By

Revelan próximos proyectos de Marvel. 'The Multiverse Saga' o 'La saga del multiverso' estará compuesta por las Fases, 4, 5 y 6 y culminará con dos películas de 'Los Vengadores'.

Desde su inicio, Marvel nos ha deslumbrado con películas y series que tienen siempre un objetivo argumental mayor. En ese sentido, se ha confirmado que Wakanda Forever marcará el final de la Fase 4, y que la sucesora de La saga del infinito será La saga del multiverso.

Las últimas películas y series de la Fase 4 de Marvel

Yo soy Groot

La serie animada se estrena el 10 de agosto en Disney+. Son cinco cortos sobre la infancia de uno de los personaje más lindos y queridos de Los Guardianes de la Galaxia, con la voz de Vin Diesel.

She-Hulk: defensora de héroes

La cinta protagonizada por Tatiana Maslany llegará el 17 de agosto a Disney+ y contará con el regreso de Mark Ruffalo como Bruce Banner y el de Tim Roth como Abomination.

Black Panther: Wakanda por siempre

El 11 de noviembre se estrenará la nueva cinta de Black Panther; sin Chadwick Boseman, quien murió en agosto de 2020. Además, será la primera vez que veamos al actor mexicano Tenoch Huerta como Namor.

La saga del multiverso

Marvel Studios welcomes you to The Multiverse Saga. pic.twitter.com/HC1b747YPl — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Películas y series de la Fase 5 en el verano de 2023

What If…? segunda temporada

Just announced at #SDCC2022: Marvel Studios’ What If…? Season 2, an Original series, streaming early 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/zbqClqfrfJ — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 22, 2022

La serie animada se estrenará a inicios de 2023 en Disney+ con historias alternativas de los personajes del UCM.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

La tercera película de Ant-Man llegará a la pantalla grande el 17 de febrero de 2023 con Paul Rudd, Evangeline Lilly y con Jonathan Majors como Kang.

Secret Invasion

A inicios de 2023 se lanzará una serie en Disney+ que profundizará en la incursión de los skrulls a la Tierra. Estará protagonizada por Samuel L. Jackson, Ben Mendelson y Cobie Smulders.

Echo

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Echo, an Original series, streaming Summer 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/Wxq4yUdPnt — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

En el verano de 2023 se estrenará en Disney+ un spin-off de Hawkeye, estelarizado por Alaqua Cox.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

El 5 de mayo de 2023 llegará a los cines la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Con la participación de Will Poulter como Adam Warlock y el regreso de estrellas como Chris Pratt, Zoe Saldaña y Karen Gillan.

Loki segunda temporada

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Loki Season 2, an Original series, streaming Summer 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/6QhyrcBHp0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

En el mismo verano de 2023 regresa la serie de Loki en Disney+, estelarizada por Tom Hiddleston y Sophia Di Martino.

The Marvels

El 28 de julio de 2023 saldrá en cines la secuela de Capitana Marvel.

Las películas de la Fase 5 en otoño de 2023

Ironheart

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Ironheart, an Original series, streaming Fall 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/4hZ8TXIijM — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

En otoño de 2023 llegará a Disney+ una nueva historia sobre Iron Man, de la que aún no se tienen más detalles.

X-Men ‘97

De la misma forma, en otoño del próximo año saldrá en Disney+ una serie animada de los X-Men.

Blade

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Blade, in theaters November 3, 2023. #SDCC2022 pic.twitter.com/EPEOPT8cH9 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

El 3 de noviembre de 2023 se estrenará en la pantalla grande la cinta del cazavampiros protagonizada por Mahershala Ali.

Agatha: Coven of Chaos

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Agatha: Coven of Chaos, an Original series, streaming Winter 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/0uLlhxtBF1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Luego del éxito que tuvo en la serie WandaVision, el personaje de Agatha tendrá su propia serie en Disney+ entre finales de 2023 y principios de 2024, estelarizada por Kathryn Hahn.

Fase 5 en 2024

Daredevil: Born Again

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D’Onofrio, streaming Spring 2024 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/Nrt7xQmqfi — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

En la primavera de 2024 se estrenará en Disney+ una serie de 18 capítulos con el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock y de Vincent D’Onofrio como Kingpin.

Capitán America: nuevo orden mundial

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Captain America: New World Order, in theaters May 3, 2024. #SDCC2022 pic.twitter.com/Azgc0WiVIR — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

El 3 de mayo de 2023 se lanzará en cines una nueva entrega de Capitán América, pero esta vez con Anthony Mackie sustituyendo a Chris Evans.

Thunderbolts

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Thunderbolts, in theaters July 26, 2024. #SDCC2022 pic.twitter.com/RbeUukAbdj — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

El 26 de julio de 2024 llegará a los cines una película plagada de antihéroes, al estilo Suicide Squad.

Fantastic Four

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Fantastic Four, in theaters November 8, 2024. #SDCC2022 pic.twitter.com/K0MyKwdmXj — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

El 8 de noviembre de 2024 se estrenará en cines una nueva versión de Los 4 Fantásticos.

Spider-Man: Freshman Year

Just announced at #SDCC2022: Marvel Studios’ Spider-Man: Freshman Year, an Original series, streaming in 2024 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/v7sqUUHoPa — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 22, 2022

En algún punto de 2024 se estrenará en Disney+ una serie animada que mostrará las nuevas aventuras de Peter Parker.

El comienzo de la Fase 6 de Marvel en 2025

Avengers: The Kang Dynasty

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Avengers: The Kang Dynasty, in theaters May 2, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/kCxeyYwgN5 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

El 2 de mayo de 2025 llegará una nueva entrega de Los Vengadores, la cual aún no tiene elenco confirmado y marcará el inicio del fin de La saga del multiverso.

Avengers: Secret Wars

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Avengers: Secret Wars, in theaters November 7, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/FXQ5ZbzQYl — (@MarvelStudios) July 24, 2022

El 7 de noviembre de 2025, basada en un cómic publicado en el 2015, terminará la Fase 5 y comenzará oficialmente la Fase 6.

Otros proyectos en los que trabaja Disney, pero aún no tienen fecha de salida son Deadpool 3, Armor Wars, Marvel Zombies y series sobre Wakanda, Wonder Man y Nova.

Sin duda, todos los anuncios han sido emocionantes. Cuéntanos, ¿cuál es la película que más esperas?

