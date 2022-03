Mario Bros Day: ¡Festeja el día especial para este icónico videojuego!

¿Listas y listos para el 10 de marzo? Como cada año, este siempre es un gran día para los fans del personaje con overol rojo y Nintendo! Desde su lanzamiento, Super Mario Bros. se ha convertido en un referente de los videojuegos y la cultura pop. A casi 40 años de su debut en el mundo gaming, Mario y compañía nunca han podido pasar desapercibidos y mucho menos desde que se estableció el 10 de marzo como el Mario Bros Day. Pero ¿sabes de dónde viene esta tradición? Sigue leyendo que a continuación te lo contamos.

Lee: WowCube: ¡Así es la nueva consola de videojuegos en forma de cubo Rubik!

Es muy común que el Mario Bros Day se confunda con la fecha en la que debutó Mario Bros. en la industria del videojuego, pero no es así. Para empezar, es necesario que sepas que Mario, Luigi y demás personajes debutaron con su primer videojuego Nintendo en 1983 con Mario Bros. Pero luego surgió un cambio revolucionario que llevaría a Mario Bros. al éxito a partir de 1985 cuando Nintendo lanzó Super Mario Bros.

Más bien, el Mario Bros Day corresponde a una creación de los fans del famoso videojuego. Para el fandom el nombre “Mario” podría escribirse como Mar10, o sea, un número 10. Así caemos en cuenta que podría estar asociado al 10 de marzo (March 10, en inglés). De esta manera se adoptó la fecha oficial del Mario Bros Day.

Y decimos que es oficial porque, aunque pareciera extraoficial por ser una invención de los fanáticos, la realidad es que el propio Nintendo reconoce y celebra la fecha. El año pasado la empresa nipona le dedicó una publicación en redes sociales y es muy probable que en 2022 el gesto vuelva a repetirse.

Happy #Mar10Day! March 10th is a special time of the year, full of heroic mustaches and mighty jumps. Checkout this ‘stache of fun Mario games that will 1-Up your game time.

Which are you playing today?https://t.co/H1TO0I3SiC pic.twitter.com/hg4sK8fubG

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 10, 2021