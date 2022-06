¿Maluma será el primer latino en interpretar a Batman? 🦇

By

Tras el estreno de su película Marry Me, Maluma aspira no solo a usar su cuerpo y su talento musical para adentrarse en Hollywood, pues desde que toma clases de actuación, su idea de trascender como héroe en la industria cinematográfica es cada vez más grande.

El primer Batman latino

Tras su primera actuación donde interpreta a un narcisista junto a Owen Wilson y Jennifer López, Maluma tuvo un buen presentimiento y planea seguir actuando, pues busca romper estereotipos.

“Mi sueño es entrar en Hollywood, es el momento indicado y me gustaría romper estereotipos. Ser el primer Batman latino o, no sé, James Bond. Me gustaría llevar mi carrera a otro nivel y representar a nuestra cultura”. Dijo en entrevista.

Si bien Maluma no sería el primer cantante en interpretar a un villano o superhéroe, quizá ninguno ha interpretado a alguien tan icónico como Batman. Por otro lado, desde la perspectiva del cantante, su carrera de actuación ha tenido un buen inicio y cree que detenerse no es una opción.

Maluma y su gusto por la acción

Maluma no quiere tomar papeles que refuercen los estereotipos de latinos, sino que preferiría tomar aquellos que le pertenecen a hombres caucásicos, pues considera que si debajo de los trajes hubiese un hombre de piel tostada, originario de Colombia, ciertas cosas cambiarían.

Además, el cantante se considera un fanático del género de acción y se imagina realizando las secuencias de peleas a pesar de estar de gira alrededor del mundo; por lo cual, se entrena y se prepara para demostrarla al mundo que tiene un futuro en el mundo de la actuación.

Cuéntanos ¿te gustaría ver a Maluma como Batman?

