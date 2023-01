Madonna anuncia gira para celebrar 40 años de carrera 🥳

Desde hace tiempo, Madonna es considerada como una de las artistas consolidadas más famosas del mundo. Tras 40 años de carrera, la mañana del martes anunció su gira The Celebration Tour, en la que promete dar a su público un espectáculo único, a la vez que buscará rendir homenaje a la ciudad de Nueva York interpretando algunos de sus mayores éxitos que la lanzaron a la fama.

Todo sobre la gira de Madonna: The Celebration Tour

La gira fue revelada en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde la actriz y comediante Amy Schumer desafía a Madonna a hacer una gira mundial, a lo que la cantante responde preguntando a los presentes si creen que la gente iría a un concierto en el que celebre sus 40 años en la música.

Entre los artistas presentes se encontraban Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Eric Andre. Además, Madonna prometió interpretar temas icónicos como Like a Virgin, La Isla Bonita, Hung Up, Like a Prayer y Material Girl.

“Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible y espero brindarle a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”.

Dijo Madonna a través de un comunicado de LiveNation, la compañía productora de la gira.

Cabe destacar que en todas las fechas de la gira se contará con la presencia de Bob The Drag Queen.

Todas las fechas de The Celebration Tour

La gira en Norteamérica comienza el 15 de julio en Vancouver, Canadá y finaliza el 7 de octubre en Las Vegas, Estados Unidos.

Estados Unidos-Canadá

Jul 15 – Vancouver, Canadá – Rogers Arena

– Rogers Arena Jul 18 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

– Climate Pledge Arena Jul 22 – Phoenix, AZ – Footprint Center

– Footprint Center Jul 25 – Denver, CO – Ball Arena

– Ball Arena Jul 27 – Tulsa, OK – BOK Center

– BOK Center Jul 30 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Paul, MN – Xcel Energy Center Ago 02 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

– Rocket Mortgage Fieldhouse Ago 05 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

– Little Caesars Arena Ago 07 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

– PPG Paints Arena Ago 09 – Chicago, IL – United Center

– United Center Ago 13 – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

– Scotiabank Arena Ago 19 – Montreal, Canadá – Centre Bell

– Centre Bell Ago 23 – Nueva York – Madison Square Garden

– Madison Square Garden Ago 24 – Nueva York – Madison Square Garden

– Madison Square Garden Ago 30 – Boston, MA – TD Garden

– TD Garden Sept 02 – Washington, DC – Capital One Arena

– Capital One Arena Sept 05 – Atlanta – State Farm Arena

– State Farm Arena Sept 07 – Tampa, FL – Amalie Arena

– Amalie Arena Sept 09 – Miami – Miami-Dade Arena

– Miami-Dade Arena Sept 13 – Houston – Toyota Center

– Toyota Center Sept 18 – Dallas, TX – American Airlines Center

– American Airlines Center Sept 21 – Austin, TX – Moody Center ATX

– Moody Center ATX Sept 27 – Los Ángeles – Crypto.com Arena

– Crypto.com Arena Oct 04 – San Francisco, CA – Chase Center

– Chase Center Oct 07 – Las Vegas – T-Mobile Arena

Europa

La gira por Europa inicia en Londres el 14 de octubre y finaliza el 1º de diciembre en Amsterdam.

Oct 14 – Londres, Reino Unido – The O2

– The O2 Oct 21 – Amberes, Bélgica – Sportpaleis

– Sportpaleis Oct 25 – Copenhagen, Dinamarca – Royal Arena

– Royal Arena Oct 28 – Estocolmo, Suecia – Tele2

– Tele2 Nov 01 – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

– Palau Sant Jordi Nov 06 – Lisboa, Portugal – Altice Arena

– Altice Arena Nov 12 – París, Francia – Accor Arena

– Accor Arena Nov 13 – París, Francia – Accor Arena

– Accor Arena Nov 15 – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

– Lanxess Arena Nov 23 – Milán, Italia – Mediolanum Forum

– Mediolanum Forum Nov 28 – Berlín, Alemania – Mercedes-Benz Arena

– Mercedes-Benz Arena Dic 1 – Amsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

¿Cuándo podremos ver a Madonna en México?

Cuéntanos, ¿cuáles son tus canciones favoritas de Madonna?

