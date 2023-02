¡Los zombis siguen caminando! Habrá miniserie de ‘The Walking Dead’

The Walking Dead es una serie de televisión de drama y horror que sigue las aventuras de un grupo de supervivientes en un mundo postapocalíptico dominado por zombies.

Esta terrorífica serie está basada en el cómic del mismo nombre, escrito por Robert Kirkman y publicado por primera vez en el año 2003 por Image Comics. La adaptación de esta aterradora historia a la pantalla chica fue todo un éxito desde su estreno en el año 2010, y por ende, la base de seguidores que obtuvo fue enorme en todo el mundo.

Algo a resaltar sobre el épico capítulo final de la saga es que deja inconclusos algunos aspectos de la trama de ciertos personajes, por lo que AMC se pronunció al respecto anunciando que se planea dar el cierre a esos arcos argumentarios en una miniserie.

Tras la noticia, los fanáticos de la franquicia nos quedamos sumamente emocionados al enterarnos de que las aventuras de nuestros personajes favoritos seguirán en aquel mundo invadido por “Los caminantes”.

AMC anunció, poco antes de concluir la serie, que se encontraban trabajando en una miniserie que contaría el desarrollo de la trama de los personajes de Rick y Michonne (Andrew Lincoln y Danai Gurira) quienes serán los protagonistas del proyecto, el cual se espera que sea estrenado este año.

Dan McDermott, el presidente de entretenimiento de AMC Studios, declaró en julio del año pasado tras la confirmación de la Comic Con de San Diego:

“Este es un momento que los fanáticos de ‘The Walking Dead’ han estado esperando desde que Rick desapareció en el helicóptero a principios de la novena temporada, y Michonne emprendió una búsqueda para encontrarlo en la temporada siguiente”

