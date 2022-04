Los códigos secretos de Netflix para ver series y películas ocultas

Porque sabemos que no has visto todo. Explora la biblioteca de Netflix y con estos códigos encuentra películas y series ocultas.

¿Crees que ya has visto todo lo que tiene que ofrecer el gigante de streaming? No lo creemos. Por eso, en esta ocasión te hablaremos de algunos códigos secretos que tiene la plataforma Netflix para que veas series y películas ocultas que seguramente no te imaginabas. ¿Listos para iniciar un nuevo maratón?

¿Cuáles son los códigos secretos de Netflix para ver películas y series ocultas?

Es muy probable que haya una gran cantidad de películas y series que no has podido ver en Netflix porque no aparecen en la biblioteca principal de la plataforma. De hecho, sabemos que el algoritmo de Netflix te recomienda producciones con base en lo que ya has visto anteriormente o sobre lo que has añadido a tu biblioteca.

Si no quieres pasar horas y horas explorando la oferta de Netflix, no te preocupes. A continuación, una lista de códigos que te ayudarán a encontrar una variedad de audiovisuales de diferentes categorías/géneros y que seguro vas a disfrutar. Hay para todos los gustos:

Acción y aventura (1365)

Películas de acción asiáticas (77232)

Acción y aventura clásica (46576)

Comedias de acción (43040)

Acción y suspenso (43048)

Aventuras (7442)

Películas de cómics y superhéroes (10118)

Westerns (7700)

Acción y aventura de espías (10702)

Acción y aventura criminal (9584)

Acción y aventura en el extranjero (11828)

Películas de artes marciales (8985)

Acción y aventura militar (2125)

Anime (7424)

Anime para adultos (11881)

Anime acción (2653)

Comedias de anime (9302)

Dramas de anime (452)

Películas de anime (3063)

Anime de ciencia ficción (2729)

Anime de terror (10695)

Anime fantasía (11146)

Series de anime (6721)

Películas para niños y familias (783)

Películas de 0 a 2 años (6796)

Películas de 2 a 4 años (6218)

Películas para niños de 5 a 7 años (5455)

Películas para niños de 8 a 10 años (561)

Películas para niños de 11 a 12 años (6962)

Educación para niños (10659)

Disney (67673)

Películas basadas en libros infantiles (10056)

Películas familiares (51056)

Dibujos animados para televisión (11177)

Televisión infantil (27346)

Música para niños (52843)

Cuentos de animales (5507)

Películas clásicas (31574)

Comedias clásicas (31694)

Dramas clásicos (29809)

Clásicos de ciencia ficción y fantasía (47147)

Películas clásicas de suspenso (46588)

Cine negro (7687)

Cine bélico clásico (48744)

Películas épicas (52858)

Películas clásicas extranjeras (32473)

Cine mudo (53310)

Clásicos del Oeste (47465)

Comedias (6548)

Comedias oscuras (869)

Comedias extranjeras (4426)

Comedias nocturnas (1402)

Falsos documentales (26)

Comedias políticas (2700)

Comedias de humor (9702)

Comedias deportivas (5286)

Comedias para adolescentes (3519)

Sátiras (4922)

Comedias románticas (5475)

Películas de culto (7627)

Películas de terror B (8195)

Películas de humor (1252)

Películas de terror de culto (10944)

Ciencia ficción y fantasía de culto (4734)

Comedias de culto (9434)

Documentales (6839)

Documentales biográficos (3652)

Documentales policíacos (9875)

Documentales extranjeros (5161)

Documentales históricos (5349)

Documentales militares (4006)

Documentales deportivos (180)

Documentales de música y conciertos (90361)

Documentales de viajes y aventuras (1159)

Documentales políticos (7018)

Documentales religiosos (10005)

Documentales sobre ciencia y naturaleza (2595)

Documentales sociales y culturales (3675)

Dramas (5763)

Dramas biográficos (3179)

Dramas clásicos (29809)

Dramas judiciales (528582748)

Dramas policíacos (6889)

Dramas basados en libros (4961)

Dramas basados en la vida real (3653)

Dramas para llorar (6384)

Dramas extranjeros (2150)

Dramas deportivos (7243)

Dramas independientes (384)

Dramas para adolescentes (9299)

Dramas militares (11)

Obras de época (12123)

Dramas políticos (6616)

Dramas románticos (1255)

Dramas del mundo del espectáculo (5012)

Dramas de temática social (3947)

Fe y espiritualidad (26835)

Películas de fe y espiritualidad (52804)

Documentales espirituales (2760)

Fe y espiritualidad para niños (751423)

Películas extranjeras (7462)

Películas de arte y ensayo (29764)

Acción y aventura en el extranjero (11828)

Películas clásicas extranjeras (32473)

Comedias extranjeras (4426)

Documentales extranjeros (5161)

Dramas extranjeros (2150)

Películas extranjeras de terror (8654)

Ciencia ficción y fantasía en el extranjero (6485)

Películas extranjeras de suspenso (10306)

Películas extranjeras románticas (7153)

Películas africanas (3761)

Películas australianas (5230)

Películas belgas (262)

Películas coreanas (5685)

Películas latinoamericanas (1613)

Películas de Oriente Medio (5875)

Películas de Nueva Zelanda (63782)

Ruso (11567)

Películas escandinavas (9292)

Películas del sudeste asiático (9196)

Películas españolas (58741)

Películas griegas (61115)

Películas alemanas (58886)

Películas francesas (58807)

Películas de Europa del Este (5254)

Películas holandesas (10606)

Películas irlandesas (58750)

Películas japonesas (10398)

Películas italianas (8221)

Películas indias (10463)

Películas chinas (3960)

Películas británicas (10757)

Películas de terror (8711)

Películas de terror B (8195)

Películas de criaturas (6895)

Películas de terror de culto (10944)

Películas de terror en alta mar (45028)

Películas de terror extranjeras (8654)

Comedia de terror (89585)

Películas de monstruos (947)

Películas de terror y asesinos en serie (8646)

Películas de terror sobrenatural (42023)

Gritos de adolescentes (52147)

Películas de terror con vampiros (75804)

Hombres lobo (75930)

Películas de terror de zombis (75405)

Historias satánicas (6998)

Películas independientes (7077)

Películas experimentales (11079)

Acción y aventura independientes (11804)

Películas independientes de suspenso (3269)

Películas románticas independientes (9916)

Comedias independientes (4195)

Dramas independientes (384)

Música (1701)

Música infantil (52843)

Country & Western/Folk (1105)

Jazz y música ligera (10271)

Música latina (10741)

Conciertos de música urbana y de baile (9472)

Conciertos de música del mundo (2856)

Conciertos de rock y pop (3278)

Musicales (13335)

Musicales clásicos (32392)

Musicales Disney (59433)

Musicales del mundo del espectáculo (13573)

Musicales de teatro (55774)



Películas románticas (8883)

Románticos favoritos (502675)

Películas románticas independientes (9916)

Películas extranjeras románticas (7153)

Dramas románticos (1255)

Películas románticas clásicas (31273)

Comedias románticas (5475)

Ciencia ficción y fantasía (1492)

Acción, ciencia ficción y fantasía (1568)

Ciencia ficción alienígena (3327)

Ciencia ficción y fantasía clásica (47147)

Ciencia ficción y fantasía de culto (4734)

Películas de fantasía (9744)

Aventura de ciencia ficción (6926)

Dramas de ciencia ficción (3916)

Películas de terror de ciencia ficción (1694)

Películas de ciencia ficción y suspenso (11014)

Ciencia ficción y fantasía extranjera (6485)

Películas de deportes (4370)

Comedias deportivas (5286)

Documentales deportivos (180)

Dramas deportivos (7243)

Películas de beisbol (12339)

Películas de futbol (12803)

Películas de boxeo (12443)

Películas de fútbol (12549)

Artes marciales, boxeo y lucha (6695)

Películas de baloncesto (12762)

Deportes y fitness (9327)

Películas de suspenso (8933)

Películas de acción (43048)

Películas de suspenso clásicas (46588)

Películas de suspenso (10499)

Novelas de suspenso extranjeras (10306)

Películas de suspenso independientes (3269)

Películas de gánsteres (31851)

Thriller psicológico (5505)

Suspenso político (10504)

Misterios (9994)

Películas de ciencia ficción (11014)

Películas de espías (9147)

Thriller erótico (972)

Suspenso sobrenatural (11140)

Programas de televisión (83)

Programas de televisión británicos (52117)

Programas de televisión clásicos (46553)

Programas de televisión de crímenes (26146)

Programas de culto (74652)

Televisión de comida y viajes (72436)

Televisión infantil (27346)

Programas de televisión coreanos (67879)

Miniseries (4814)

Programas militares (25804)

Ciencia y naturaleza (52780)

TV Acción y aventura (10673)

Comedias de TV (10375)

Documentales de TV (10105)

TV Dramas (11714)

Terror en TV (83059)

TV Misterios (4366)

Ciencia ficción y fantasía (1372)

Reality shows (9833)

Programas de TV para adolescentes (60951)

¿Cómo usar los códigos ocultos de Netflix?

Para usar los códigos secretos de Netflix, lo único que debes hacer es ingresar la siguiente dirección en tu navegador: http://www.netflix.com/browse/genre/xxxx. colocando en vez de “xxxx” el código específico del género o subcategoría que deseas explorar, de los proporcionados en el listado anterior.

Por ejemplo, http://www.netflix.com/browse/genre/10944 se verá el listado de películas de terror de culto.

