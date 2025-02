Los cinco shows de medio tiempo más impactantes del superdomingo

By

El superdomingo no solo es el evento deportivo más esperado del año, sino también un espectáculo musical sin igual.A lo largo de los años, el medio tiempo ha sido escenario de actuaciones memorables que han dejado huella.

Hoy repasamos los cinco shows de medio tiempo más emblemáticos, con estrellas y éxitos que puedes descargar y reproducir en cualquier momento en Claro música.

1. Michael Jackson (1993): el rey del pop revoluciona el medio tiempo

El rey del pop cambió para siempre el concepto del show de medio tiempo. Antes de Michael Jackson, en este espacio solían presentarse únicamente bandas universitarias, pero en 1993 eso cambió.

En ese año Michael hizo una entrada espectacular, apareciendo en diferentes puntos del estadio, para luego lanzarse en una enérgica interpretación de Billie Jean y Black or White.

Su actuación culminó con We Are the World, acompañada por un coro de niños, enviando un poderoso mensaje de unidad. Este espectáculo fue el que estableció un nuevo estándar para las siguientes presentaciones.

2. Prince (2007): magia púrpura bajo la lluvia

En 2007 el superdomingo fue testigo de una actuación legendaria cuando Prince tomó el escenario bajo una lluvia intensa en Miami.

Desafiando las inclemencias del tiempo, Prince ofreció una interpretación inolvidable de Purple Rain, donde la lluvia parecía sincronizarse perfectamente con la música, creando una atmósfera mágica que aún se recuerda como uno de los momentos más icónicos en la historia del superdomingo.



3. Beyoncé (2013): poder y presencia escénica

En 2013, Beyoncé demostró por qué es considerada una de las mejores artistas de su generación. Con una energía inigualable, interpretó éxitos como Crazy in Love y Single Ladies.

La sorpresa de la noche fue la reunión de Destiny’s Child, la agrupación que la catapultó a la fama, donde Kelly Rowland y Michelle Williams se unieron a ella en el escenario, deleitando a sus fans y creando un momento legendario.

4. Katy Perry (2015): un espectáculo colorido e inolvidable

Katy Perry nos presentó en 2015 uno de los shows más intensos y visualmente impactantes en la historia del superdomingo.

La cantante entró al estadio montada sobre un gigantesco león dorado para interpretar Roar, y más tarde se paseó por el escenario en un set inspirado en la playa con Teenage Dream y California Gurls.

En ese momento vimos la aparición de Left Shark, el tiburón bailarín que se convirtió en un fenómeno viral que seguimos viendo hasta la fecha.

5. Shakira y J. Lo (2020): ritmo latino en el escenario

El superdomingo del 2020 fue testigo de una explosión de cultura latina cuando Shakira y J. Lo tomaron el escenario. Con una mezcla de sus mayores éxitos y una energía poderosa, ambas artistas mostraron al mundo la riqueza de la música latina.

La actuación incluyó sorpresas como la aparición de J Balvin y Bad Bunny, y un emotivo momento cuando la hija de J. Lo, Emme, se unió para cantar Let’s Get Loud.

El legado de Kendrick Lamar y SZA en el superdomingo 2025

Este año, Kendrick Lamar y SZA llevaron el show de medio tiempo a un nuevo nivel con una actuación que combinó música, arte y tecnología.

Kendrick, con su lírica profunda y energía electrizante en compañía de la voz única de SZA sumó este show a la lista de los más espectaculares del superdomingo.

¿A ti qué te pareció? ¿Te quedaste con ganas de más? Revive este momento único escuchando los éxitos de Kendrick Lamar y SZA dondequiera que vayas, sin gastar tus Megas con tu suscripción al modo ilimitado de Claro música.

Cuéntanos, ¿cuál es tu show de medio tiempo favorito en la historia del superdomingo?

