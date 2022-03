¡Llega a Claro video ‘Halo’, la nueva serie de Paramount+!

By

Luego de varios años de espera, uno de los videojuegos más populares hace su debut en las plataformas streaming. Halo, es la nueva serie de Paramount+ que podrás disfrutar a través de Claro video. ¿Preparados para conocer una historia alternativa protagonizada por Master Chief y sus supersoldados?

¿De qué trata Halo, la serie?

Halo, la serie, está ambientada dentro del épico conflicto del siglo 26 -para ser exactos en el año 2552- entre la humanidad y una amenaza alienígena conocida como El Covenant. La serie se nutre de historias personales llenas de acción, aventura y una visión del futuro sin igual. En esta guerra por la sobrevivencia de la humanidad, la arma más letal también significa la más grande esperanza.

Los gamers más acérrimos y veteranos de Halo deberán saber que la historia de esta producción seriada no es idéntica a la del videojuego. Por lo tanto, podrán sorprenderse con una línea temporal distinta donde cualquier cosa puede suceder y los giros en la trama te impactarán. Asimismo, tienes que saber que el ganador del Óscar Steven Spielberg produjo esta entrga y Kiki Wolfkill, una de las creadoras del videojuego, supervisó cada detalle de esta alucinante serie de acción.

El reparto de Halo, la serie

El actor Pablo Schreiber (Orange is the New Black) es el encargado de dar vida a Master Chief, el líder de los supersoldados, cuya enmienda es proteger a la humanidad.

Natascha McElhone como la Dra. Halsey, Jen Taylor como Cortana, Bokeem Woodbine como Soren-066 y Shabana Azmi como la almirante Margaret Parangosky; también forman parte del reparto de la ambiciosa serie.

¿Dónde ver Halo, la serie?

Halo, la serie, es una producción original de la plataforma Paramount+, pero gracias a la alianza entre Paramount+ y Claro video, podrás disfrutar de Master Chief y compañía en las dos plataformas.

La primera temporada de Halo cuenta con un total de 9 episodios y podrás disfrutar de un episodio semanal cada jueves a partir del 24 de marzo. El último episodio se emitirá el 19 de mayo. Pero si te quedas con ganas de más, no te preocupes porque Halo ha sido renovada para una segunda temporada.

Además, recuerda que la serie Halo es exclusiva de Paramount+. Pero si cuentas con un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior tienes tu suscripción incluida y podrás disfrutar de todo el contenido de Paramount+ sin costo en Claro Video. ¡Suscríbete ya! Y sigue disfrutando la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Están listos para convertirse en supersoldados y unirse a la misión de Master Chief?

