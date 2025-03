Lisa de BLACKPINK desata su ‘Alter Ego’, ¡escucha su nuevo disco!

La espera terminó. Lisa, integrante de BLACKPINK, lanzó su tan esperado álbum debut en solitario, titulado Alter Ego.

Este proyecto es una explosión de creatividad y versatilidad que muestra diferentes facetas de la artista. Aquí te contamos más detalles y te compartimos el disco completo.

Alter Ego: un viaje a través de múltiples personalidades

En Alter Ego, Lisa adopta cinco personalidades diferentes: ROXI, VIXI, SUNNI, SPEEDI y KIKI. Cada una representa diferentes aspectos de su estilo, lo que construye una experiencia musical diversa.

En él, Lisa abarca desde rap hasta pop y cuenta con 15 pistas, entre las cuales destacan colaboraciones con artistas internacionales que probablemente ya tienes en el radar:

Rosalía en New Woman, Doja Cat y Raye en Born Again, y Megan Thee Stallion en Rapunzel. Puedes sumar estas colaboraciones a tus playlists en Claro música, donde puedes descargarlas para reproducirlas cuando quieras.

El sencillo principal, FXCK UP THE WORLD, cuenta con la participación del rapero Future. Esta pista combina ritmos urbanos con la energía característica de Lisa.

El videoclip, lanzado en simultáneo con el álbum, muestra a Lisa en su versión VIXI, con una estética feroz y una coreografía impactante.

Un álbum completo que se extiende más allá de la música

Para promocionar Alter Ego, Lisa implementó una estrategia innovadora. Antes del lanzamiento, reveló las portadas del álbum, cada una representando a sus alter egos, generando expectativa y teorías entre sus fans.

Además, esta por publicar una novela gráfica de edición limitada titulada Alter-Ego: The Official Comic, una colaboración entre su compañía Lalisa Comics y Zero Zero Entertainment.

Este cómic, que estará disponible a partir del 24 de marzo, ofrece una narrativa visual que complementa las historias y temáticas del álbum.

