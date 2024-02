Lisa de BLACKPINK debutará como actriz en una de las series más populares

By

Una nueva noticia causó revuelo en el mundo del entretenimiento: Lalisa “Lisa” Manobal, integrante de BLACKPINK, hará su debut oficial como actriz en la próxima entrega de la exitosa serie de Max, The White Lotus.

La tercera temporada nos llevará a los pintorescos paisajes de Koh Samui, a las bulliciosas calles de Bangkok y a las costas de Phuket, en Tailandia.

¿Y quién mejor para sumergirse en esta aventura que Lisa? La cantante tailandesa se encuentra en su punto más alto y estamos ansiosos por ver sus dotes actorales en televisión.

¿Qué papel tendrá Lisa en The White Lotus?

Aunque la noticia ha emocionado a los fans, los detalles sobre el papel de Lisa en la serie se mantienen en secreto.

¿Será una misteriosa viajera? ¿Una intrigante local? Solo lo sabremos con el tiempo. Pero una cosa es segura: su presencia añadirá un toque especial a la trama.

En palabras del creador de la serie, Mike White: “la tercera temporada sería quizá una mirada satírica y divertida a la muerte y a la religión y espiritualidad orientales. Parece que podría ser un lujoso telón de fondo para hacer otra ronda de The White Lotus“.

Y con Tailandia como telón de fondo, podemos esperar un lujo visual y narrativo digno de The White Lotus.

Lisa es más que solo música

El anuncio del debut actoral de Lisa coincide con el lanzamiento de su propia empresa de gestión, LLOUD. En un comunicado, Lisa expresó su entusiasmo por esta nueva aventura empresarial.

LLOUD no solo es una plataforma para mostrar su visión de la música y el entretenimiento, sino también un espacio donde Lisa podrá explorar su creatividad en múltiples facetas.

Así que, fans de Lisa y amantes de The White Lotus, marquen sus calendarios: la tercera temporada está prevista para estrenarse en enero de 2025.

¡Prepárense para una dosis de drama, belleza tailandesa y el talento innegable de Lisa en la pantalla!

