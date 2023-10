La polémica escena de ‘Saw X’ que se grabó en México

Saw (El juego del miedo) es una de las franquicias más exitosas y más largas del cine de terror. Gracias a su historia llena de misterio e incómodas escenas, ha conquistado una gran audiencia a lo largo de sus diez cintas.

Desde la primera entrega (2004), dirigida por James Wan, la saga ha mantenido en suspenso a los amantes de las trampas mortales y los giros inesperados.

Saw X: el regreso de un villano legendario

La recientemente estrenada Saw X: el juego del miedo (la décima entrega) trae de vuelta al icónico John Kramer, mejor conocido como Jigsaw. Una especie de predicador que pretende hacer reflexionar a sus víctimas sobre sus errores, quien supuestamente había muerto en la tercera entrega.

Cabe destacar que en Saw X: el juego del miedo, el regreso del protagonista no se trata de una especie de resurrección; más bien es la secuela de Saw (El juego del miedo) y la precuela de Saw II (El juego del miedo II).

Así, la nueva película presenta a Jigsaw junto a un nuevo grupo de víctimas y algunos rostros conocidos, como el detective Mark Hoffman.

Además, otro de los regresos importantes es el de Kevin Greutert (director de El juego del miedo VI y Saw VII) quien reveló una anécdota al medio NME, sobre la polémica escena que hizo que alguien llamara a la policía.

Según Greutert, Steve Forn, uno de los editores estaba trabajando en el diseño de audio desde casa. Su misión era hacer que el sonido se apreciara de la mejor forma posible.

Forn subió el volumen para trabajar mejor, cuando de pronto escuchó que alguien estaba llamando su puerta. Unos policías acudieron a su casa tras recibir el reporte de los vecinos de que alguien estaba siendo torturado.

A lo que Forn respondió diciendo que estaba trabajando en una película e invitó a los oficiales a ver la escena. Pero los oficiales solo echaron una carcajada y enseguida se marcharon.

La escena que hizo que llamaran a la policía

La polémica escena a la que nos referimos es la de la trampa del vacío ocular, en la que la víctima debe elegir entre perder sus dedos o sus ojos.

Sobre esto, una de las curiosidades es que esta parte de Saw X fue grabada en México; en una bodega ubicada en la parte industrial de Azcapotzalco.

Saw X se estrenó el pasado 29 de septiembre y continúa cosechando buenas críticas que mencionan que la saga ha recuperado su espíritu original.

Y recuerda, si ves alguna película de Saw en casa, baja el volumen o tus vecinos podrían llamar a la policía.

