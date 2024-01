La nueva serie animada de Batman clasificación C

By

Aunque Batman ha tenido múltiples adaptaciones que van desde el cine hasta los videojuegos, probablemente una de las más queridas y recordadas sea la de Batman: la serie animada, transmitida de 1992 a 1995.

Sin embargo, un nuevo proyecto busca reinventar lo que hasta ahora se consideraba como la mejor adaptación animada del personaje.

Todo sobre la nueva serie animada Batman: Caped Crusader

Por si no lo sabías, desde antes de la fusión corporativa que dio lugar a la ahora Warner Bros. Discovery, se estaba desarrollando un proyecto animado sobre Batman con clasificación C (R); es decir, solo para mayores de 18 años.

Desde aquel tiempo, Ed Brubaker, productor y jefe de guionistas de la serie, ha hablado sobre sus intenciones de reinventar al personaje. Esto a través de un cambio drástico en la estética y el tono de la serie de los noventa, para acercarse más a los elementos noir que inspiraron al creador de Batman, Bob Kane.

Ahora, tras varios años de silencio, en una entrevista para el pódcast Comic Book Club, Brubaker mencionó que la serie será un poco más violenta que otras producciones que hemos visto en el pasado. Advirtiendo que el público podría quedar impactado por las cosas que verán en la pantalla.

En cuanto a la historia, aunque aún no cuenta con una sinopsis oficial, se sabe por sus productores que está enfocada en la faceta de detective y protector de las calles de Ciudad Gótica, haciendo énfasis en su mitología.

Y por si fuera poco, también contará con la participación de Matt Reeves y J. J. Abrams como productores ejecutivos.

Reeves es el director de la última película The Batman, protagonizada por Robert Pattinson. Mientras que Abrams es conocido por sus películas de ciencia ficción y sus participaciones en franquicias como Star Wars, Star Trek y Misión imposible.

En resumen, todo apunta a que el proyecto esté lleno de gente que siente un cariño profundo y especial por el murciélago.

Así pues, no existen razones para no creer que esta será una de las mejores versiones animadas de Batman de todos los tiempos. Aunque, como era de esperarse, no formará parte del canon del nuevo universo de DC.

¿Cuándo se estrena la nueva serie animada de Batman?

Por el momento Batman: Caped Crusader no tiene una fecha oficial de lanzamiento. Pero, según Brubaker, es muy probable que llegue en algún punto de 2024.

Cuéntanos, ¿crees que Batman: Caped Crusader pueda superar a la serie de los 90?

