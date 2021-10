Kristen Stewart está interesada en ser el Joker para ‘The Batman’

By

Tras la presentación del nuevo tráiler oficial de The Batman durante el DC FanDome, la emoción por la nueva película protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves está por los cielos. Tanto así que muchos clubs de fans han comenzado a pensar en las secuelas, incluso sin haberse estrenado la primera entrega, en donde han propuesto a Kristen Stewart como la nueva Joker.

Claramente la propuesta de Kristen Stewart como el Joker no es coincidencia, ya que muchos no han olvidado que Kristen y Robert Pattinson mantuvieron un romance al conocerse en las filmaciones de Crepúsculo. Por esa razón, los fans están en busca de un reencuentro y qué mejor que en The Batman.



Kristen Stewart, ¿la nueva Joker de The Batman?

Lo más divertido de todo es que la petición de que Kristen Stewart ocupe el rol del más aclamado y malvado villano de Batman llegó a oídos de la actriz, quien opinó al respecto durante una entrevista promocional de Spencer, la próxima película que está por protagonizar.

“Amo la energía detrás de esto. Realmente se ha hecho un muy buen trabajo. Siento que, tal vez, no lo descarto, pero me encanta el entusiasmo. Estoy totalmente dispuesta a interpretar a una persona extraña y aterradora”

Esas fueron las palabras de Stewart sobre la posibilidad de interpretar al Joker. Sin embargo, nada está confirmado y por el momento no es más que una simple petición por parte de los fans. Pero, de hacerse realidad, esta sería la primera vez que DC cambia a un villano o personaje de cómics por el sexo opuesto. Además, sería una gran oportunidad para Kristen Stewart de demostrar una vez más su gran talento como actriz.

El Joker a lo largo de los años…

No cabe duda que el Joker es el enemigo más emblemático de Batman, ya que a pesar de no tener superpoderes, su mente siniestra le ha servido para vencer al Caballero de la Noche en más de una ocasión. Sin mencionar que varias veces ha sido interpretado por actores de primer nivel, como Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, Joaquin Phoenix y Mark Hamill, quien prestó su voz para la versión animada del personaje.

Por ahora no queda más que esperar que dentro de muy poco se revelen más detalles de las siguientes películas de The Batman y que un nuevo Joker llegue a la pantalla grande.

Lo mejor de todo es que las posibilidades de que Kristen Stewart se una al mundo de superhéroes incluso sin ser el Joker son muchas, ya sea para DC o Marvel. Pero mientras eso sucede dinos, ¿qué crees que piense Robert Pattinson sobre trabajar una vez más con su coestrella de Crepúsculo?

