¡‘Kill Bill 3′ sucederá! Esto es lo que confirmó Quentin Tarantino

Quentin Tarantino se ha consagrado como uno de los directores favoritos de todos los tiempos y es por ello que sus proyectos a futuro siempre son un enigma que muchos quisieran resolver. Además, la continuación de una de las películas más conocidas de su trayectoria, Kill Bill, es una de las entregas más esperadas por parte de sus fans. Y aunque a lo largo de los años se ha hablado poco al respecto, parece ser que Kill Bill 3 está más cerca que nunca.

En ocasiones anteriores, Tarantino ha dicho que solo quiere dirigir diez películas y después retirarse como director. Hasta el momento ha dirigido nueve largometrajes, siendo Había una vez en Hollywood su último estreno.

Parece ser que si el anuncio de su próxima película no es Kill Bill 3, sería una oportunidad totalmente desperdiciada, en caso de cumplir su propósito de no exceder la dirección de más de diez películas. No obstante, en una entrevista afirmó que el único proyecto por el que rompería esa regla sería para dirigir Kill Bill 3.

¡Kill Bill 3 está más cerca que nunca!

Quentin Tarantino se presentó en un programa de televisión italiano, RaiPlay, como parte del festejo del premio que le otorgaron en el Rome Film Festival por su amplia trayectoria.

En la entrevista que le hizo el conductor Fabio Fazio salió a relucir nuevamente la posibilidad de que su próximo y décimo proyecto fuera Kill Bill 3. “¿Por qué no?”, fue la respuesta de Tarantino ante la pregunta del periodista sobre la posibilidad de que esta tercera entrega fuera su próximo proyecto.

Aunque esta respuesta tomó por sorpresa a todos, después aclaró que no se trata de su próxima película, pero que el proyecto sigue estando sobre la mesa.

“No es literalmente mi próxima película. Es una parte de otra cosa que estoy planeando hacer, aunque no voy a describir qué es“, dijo Tarantino. “Pero me gustaría que mi próxima película fuera un Spaghetti Western“.

¿Quién podría aparecer en la película y de qué trataría?

Si bien en esta última entrevista no habló sobre una trama y elenco para Kill Bill 3, anteriormente, en el podcast del cómico Joe Rogan, Tarantino mencionó que volvería a incluir a Uma Thurman, la protagonista de Kill Bill y Kill Bill 2.

“La idea de poder contar con Uma y su hija Maya Hawke, dando vida a madre e hija en la película, es muy emocionante”, dijo durante el podcast.

Tarantino también recordó algunos detalles que quedaron pendientes en las dos primeras cintas: “Elle Driver sigue allá afuera, a Sofie Fatale le cortaron un brazo, pero sigue allá afuera. Todos ellos tienen el dinero de Bill. De hecho, Gogo tenía una hermana gemela, Chiaki, así que su hermana gemela podría aparecer”, explicó.

Y si bien no tenemos la confirmación oficial de Kill Bill 3, sí sabemos que Tarantino ya está preparando su próxima película y que se tratará de una comedia. ¿Crees que se trate de la última película de su trayectoria como director?

