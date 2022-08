¿Ya sabes de la primera serie de televisión de Keanu Reeves? 👀

Aunque aún no hay detalles del personaje que interpretará Keanu Reeves, una plataforma de streaming estadounidense anunció que ha comenzado la producción de una nueva serie de televisión producida por Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio llamada The Devil in the White City.

La primera serie de televisión de Keanu Reeves

Conocido por sus papeles en las películas The Matrix, John Wick y en el videojuego Cyberpunk 2077, Keanu Reeves incursionará por primera vez en una serie de televisión. En ese sentido, aunque es cierto que inició su carrera en la pantalla chica, lo hizo en películas diseñadas para ese formato y no propiamente en una serie.

The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair that Changed America, traducido como El diablo en la Ciudad Blanca: asesinato, magia y locura en la feria que cambió América, es un libro de no ficción escrito por Erik Larson en 2003.

La historia está centrada en la Feria Mundial de Chicago de 1893, en donde el asesino en serie Dr. H. H. Holmes y el arquitecto mundialmente famoso Daniel H. Burnham, se cruzan y dan testimonio de una de las historias más aterradoras y emocionantes de los últimos tiempos.

¿Cuándo estará disponible la serie de Keanu Reeves?

Y tú, ¿estás emocionado por ver a Keanu Reeves por primera vez en una serie de televisión?

