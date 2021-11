Keanu Reeves dice estar listo para una nueva película de ‘Constantine’

By

Si algo nos ha quedado claro es que nunca nos cansaremos de Keanu Reeves protagonizando películas. Ya sea como John Wick, en Matrix o en Cyberpunk, una buena dosis del canadiense no le hace mal a nadie. Si estás de acuerdo, dinos ¿qué pensarías si te decimos que Keanu está interesado en volver como John Constantine?

Esta fue lo que declaró el el mismo Keanu Reeves en una reciente entrevista con Esquire, en la que mencionó que está listo para volver a interpretar a John Constantine a quince años del estreno de la primera película.

“Me encanta interpretar a Constantine (…) He interpretado a muchos Johns. ¿Cuántos Johns he sido? Ni siquiera lo sé. Creo que han sido diez. Pero de todos modos, me encantaría tener la oportunidad de interpretar de nuevo a Constantine”, fueron las palabras de Keanu Reeves.

Constantine, una película que se volvió de culto

Constantine se estrenó en 2005, misma época del resurgimiento de nuevas adaptaciones de DC Comics, como Catwoman y Batman Inicia. Dentro de la película, Keanu Reeves estuvo acompañado de un gran elenco conformado por Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Gavin Rossdale y Tilda Swinton. Sin embargo, y a pesar del excelente reparto, Constantine no fue un éxito y recibió bastantes críticas.

Con el tiempo, Constantine logró lo imposible y convirtiéndose en la favorita de muchos hasta ser considerada hoy en día como una película de culto y una de las mejores interpretaciones de Keanu Reeves. Por esa razón, son muchos los que apoyan la idea de traer de vuelta el proyecto con una secuela que cuente qué pasó con John Constantine después de tantos años.

Entonces, ¿cuántos Johns ha interpretado Keanu Reeves en su carrera?

Después de la declaración de Keanu Reeves sobre sus ganas de volver como John Constantine no quisimos quedarnos con la duda sobre cuántos “Johns” ha interpretado, la respuesta es: ¡han sido ocho en total!

Esto incluye a John Constantine, John Wick, Don John en Mucho ruido y pocas nueces, John Utah en Punto de Quiebre, John Harker en Drácula de Bram Stoker, John de Generation Um…, John Silverhan de Cyberpunk y Johnny Mnemonic.

Sin importar cuál sea tu John favorito de Keanu Reeves, ¿te gustaría una nueva película de Constantine? 😊

