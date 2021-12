Keanu Reeves confirmó reunión con Kevin Feige para unirse al UCM

By

Keanu Reeves ha formado parte de algunas franquicias sumamente exitosas, como Matrix, John Wick y hasta Toy Story y todo parece indicar que también se unirá al enorme universo de superhéroes: UCM.

Lee: Keanu Reeves dice estar listo para una nueva película de ‘Constantine’

¿Keanu Reeves se unirá al UCM?

En una entrevista promocional de The Matrix Resurrections con Comicbook, confirmó lo que hace algunos años Kevin Feige, presidente Marvel, había adelantado: ha estado en conversaciones para encontrar su papel ideal dentro del UCM.

“Todavía no lo hemos hecho”, respondió Reeves sobre la posibilidad de encontrar un personaje de Marvel para interpretar, mientras estaba sentado junto a su coprotagonista de Matrix, Carrie-Anne Moss, quien participó en series de Marvel como Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist y Defenders. “Nos conocimos, y [Kevin Feige] es un gran tipo. Sí. Pero no, no tenemos nada, tenemos que encontrar algo”.

Anteriormente, en una entrevista sobre Spider-Man: Lejos de casa, el presidente de Marvel confesó que cada que inician un nuevo proyecto piensan en incluir a Keanu Reeves, sin embargo no han encontrado el papel perfecto.

“Hablamos con Keanu Reeves sobre algún papel dentro del UCM. No sé cuándo, o si alguna vez se unirá al UCM, pero queremos encontrar la manera correcta de hacerlo“.

En la misma charla, Feige explicó que pasaron una situación similar con el fichaje de Jake Gyllenhaal, con quien mantuvieron pláticas para diversos proyectos de Marvel hasta que concluyeron que este actor era ideal para interpretar a Mysterio, el villano de Spider-Man: Lejos de casa.

Por otro lado, también Keanu Reeves se ha mostrado emocionado por formar parte de la franquicia al asegurar que se sentiría honrado de interpretar a algún personaje de Marvel.

Si además de ser un fan de Marvel, también estás ansioso por ver nuevamente a Reeves como Neo en The Matrix Resurrections, prepárate para el estreno y recuerda todo lo sucedido en las tres películas pasadas: Matrix, Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Disfruta de ellas al rentarlas o comprarlas en Claro video y sigue disfrutando la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Qué personaje de Marvel podría interpretar Reeves?

Durante años los fans han estado esperando la noticia de la integración de Keanu Reeves a la franquicia de Marvel e incluso han propuesto que interprete personajes de cómics, entre los que destacan Namor, Nova, Nighthawk y Balder.

Lee: ¿Keanu Reeves se unirá a ‘Rápidos y Furiosos’? ¡Esto es lo que sabemos!

Ninguno de estos personajes ha tenido su adaptación cinematográfica, pero muchos consideran que Keanu Reeves sería perfecto para estos papeles. Y aunque todavía no hay un contrato, tanto el actor como Marvel están interesados en trabajar juntos. Mientras este sueño se hace realidad, cuéntanos, ¿qué personaje de Marvel te gustaría que interprete Keanu Reeves?

Ahora ve: