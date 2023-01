Kang en el nuevo tráiler de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’

Este nuevo tráiler de 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' te va a encantar. Descubre todas sus sorpresas y conoce a Kang el Conquistador.

Las películas de Ant-Man, el Hombre Hormiga, se han podido mantener como unas de las más exitosas en el Universo Marvel.

Aunque no se trata de uno de los superhéroes más populares, como Spider-Man o Capitán América, Ant-Man es un clásico para los verdaderos fanáticos que comenzó a ser favorito de cualquiera que viese las películas.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha dado muchísimo de qué hablar desde que se encontraba apenas en especulaciones, pues definitivamente es una de las películas más esperadas del UCM desde 2018 cuando pudimos ver Ant-Man and the Wasp, la última película que se había hecho de esta saga.

Cuando vimos por última vez a Scott Lang utilizar el traje de Hombre Hormiga y pelear codo a codo con la Avispa en 2018, quedamos completamente impactados no solo con la trama de esa historia, sino también, con el final.

¿Qué podría pasar después de que Scott Lang haya quedado atrapado en Quantumania?

El sorprendente nuevo tráiler

En este nuevo tráiler pudimos ver muchísimas sorpresas, por ejemplo, a Scott Lang con una nueva oportunidad concedida de regresar y hacer las cosas bien con su hija, pero no olvidemos que todo en esta vida tiene un precio…

Algo de este tráiler que pone a Ant-Man and the Wasp: Quantumania como una de las películas más importantes no solo en Universo Marvel, sino en la industria del cine, es que Thanos, el villano que causó un fenómeno mundial, será sustituido por alguien más imponente y poderoso: Kang el Conquistador.



Además, podemos entender que definitivamente, Ant-Man and the Wasp: Quantumania es un pilar importantísimo para las fases 5 y 6 del Universo Marvel. En pocas palabras, esta película es una de las más importantes de Marvel actualmente, así que no te la puedes perder en su estreno este próximo 17 de febrero.

No podemos esperar para ver esta joya de película, ¿estás listo para su estreno?

