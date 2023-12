‘Jurassic Park: Survival’ será tan aterrador como ‘Alien: Isolation’

Jurassic Park es una franquicia de videojuegos que ha tenido altibajos a lo largo de los años, pero ha logrado cumplir las expectativas de aquellos que desean experimentar la operación del parque antes del desastre.

Sin embargo, el aspecto de tensión y terror se ha mantenido ausente en gran medida en juegos anteriores. Pero ahora, parece que eso está a punto de cambiar con el próximo lanzamiento de Jurassic Park: Survival.

Aquí te contamos todo acerca de este esperado videojuego.

Jurassic Park: Survival fue presentado en los Game Awards 2023 y promete ofrecer una experiencia similar a la de Alien: Isolation, el exitoso juego de terror desarrollado por Creative Assembly.

La premisa de este juego de supervivencia inspirado en Jurassic Park será enfrentar constantemente la persecución de un dinosaurio, posiblemente el T-Rex, que aparecerá de manera inesperada en diferentes momentos del juego.

La información oficial hasta ahora revela que Jurassic Park: Survival será un título para un solo jugador, centrado en la campaña.

Los jugadores asumirán el papel de la doctora e investigadora Maya Joshi, quien llega a la Isla Nublar un día después de los terribles eventos que presenciamos en la película de 1993.

La acción y la exploración se llevarán a cabo en primera persona, lo que aumentará la sensación de inmersión en este peligroso entorno.

A medida que exploramos la isla, nos daremos cuenta de que los sistemas de seguridad han colapsado y los dinosaurios ahora vagan libremente.

Esto crea una constante sensación de peligro y añade una capa adicional de tensión al juego. Podremos recordar momentos icónicos de la película, como la aparición del T-Rex y los aterradores encuentros con los velociraptores, que sin duda nos mantendrán al borde de nuestros asientos mientras intentamos sobrevivir.

Aunque todavía no se tiene una fecha clara de estreno, se espera que el juego llegue a nuestras consolas en 2024.

Definitivamente, un juego bien merecido para todos los amantes de la franquicia prehistórica. Así que prepárate para regresar al Parque Jurásico una vez más.

Introducing Jurassic Park: Survival, an upcoming single-player action-adventure for PC, PlayStation 5, and Xbox Series X|S! pic.twitter.com/YCRSLVDAvu

— Jurassic Park: Survival (@jpsurvival) December 8, 2023