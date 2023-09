Joven compra GameCube y descubre un disco con un tesoro dentro

Cualquier persona que se precie de ser amante de los videojuegos sueña con hacer un hallazgo único; por ello, muchas dedican su tiempo a buscar lotes de juegos por Internet o asisten a ventas de garage esperando encontrar ahí la joya de la corona para su colección de videojuegos.

Y muchas veces las sorpresas que se pueden encontrar ahí son invaluables. Conoce lo que este jugador encontró dentro de la GameCube que compró de segunda mano.

Un coleccionista adquirió una consola Nintendo GameCube y descubrió en su interior un juego nunca antes lanzado al mercado.

El hallazgo, revelado en X (Twitter), ha causado asombro entre los fanáticos de los videojuegos. El afortunado coleccionista, conocido en la red social como cake_hoarder, compró una GameCube en una subasta, y para su sorpresa, encontró un disco de juego en su interior.

