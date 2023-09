José Hernández: el mexicano que se convirtió en astronauta de la NASA

José Hernández Moreno nació en una familia de migrantes mexicanos, que cada marzo viajaba a través de los paisajes que se extienden desde Michoacán hasta el sur de California para trabajar en el campo. Rutina que la familia repetía constantemente y que en parte hizo posible que José se convirtiera en astronauta.

El sueño de José Hernández

Desde muy joven, Hernández ayudaba a sus padres Julia y Salvador Hernández a recoger productos en los campos del valle de San Joaquín en California.

Aunque a menudo faltaba a la escuela y se mudaba por largos períodos de tiempo, a Hernández le fascinaban las estrellas y el espacio. Tenía un sueño en mente: convertirse en astronauta.

Según el padre de José Hernández, había cinco ingredientes clave para crear la receta perfecta para el éxito:

Encuentra tu objetivo

2. Entiende lo lejos que está

3. Traza una ruta para alcanzarlo

4. Si no sabes cómo, aprende

5. Cuando creas que lo lograste, probablemente tendrás que trabajar más duro

Siguiendo las enseñanzas de su padre, Hernández se convirtió en uno de los pocos astronautas latinos de la NASA, y su historia sirvió de inspiración para la película A millones de kilómetros en la que Michael Peña interpreta al ingeniero y exastronauta, quien se postuló y fue rechazado del programa espacial once veces antes de ser finalmente aceptado.

Al respecto de la película, el actor Michael Peña comentó que su madre creció cerca de donde fueron las filmaciones en México y recalcó que ninguno de sus padres tuvo muchas oportunidades.

Además, dijo que ambos tenían dos trabajos de tiempo completo para que pudieran ir a una buena escuela y, si bien entiende que convertirse en actor no es lo mismo que ser astronauta, se siente identificado con Hernández, pues ambas profesiones son un sueño casi loco para cualquiera.

La educación puede convertir a cualquiera en astronauta

La película está basada en la autobiografía de Hernández, Reaching for the Stars: The Inspiring Story of a Migrant Farmworker Turned Astronaut, lanzada en 2012 y según Hernández, su propósito es alentar a los niños de cualquier cultura o raza a alcanzar su máximo potencial.

Hasta los 12 años, Hernández solo hablaba español y asistía esporádicamente a la escuela donde conoció a su maestra de segundo grado, la señorita Young. La profesora visitó su casa y habló con sus padres sobre la importancia de establecerse en un lugar para que sus hijos pudieran tener una buena educación.

Según el astronauta, ella fue quien convenció a sus padres para que se quedaran en Stockton y dejaran de moverse entre México y California.

Ese fue el momento que lo cambió todo en la vida de José, pues una vez que los Hernández se establecieron en los Estados Unidos, Hernández se graduó de Franklin High School en Stockton y usó la hoja de ruta de su padre para ir en busca de su sueño.

José Hernández: El hijo del pueblo entre las estrellas y el espacio

Hernández fue rechazado once veces antes de ser aceptado en el programa de entrenamiento de la NASA en 2004 a la edad de 42 años. Durante ese periodo, se convirtió en un buzo certificado, obtuvo su licencia de piloto y aprendió a hablar ruso para complementar su última solicitud.

Finalmente, el 29 de agosto de 2009 por primera vez Hernández vió el planeta desde arriba. Durante 14 días viajó como miembro de la tripulación del transbordador Discovery, que transportaba equipo y suministros a la Estación Espacial Internacional donde escuchó El hijo del pueblo de José Alfredo Jiménez.

José Hernández es el primer extrabajador agrícola migrante en viajar al espacio y actualmente sigue recogiendo uvas con su padre, solo que ahora lo hace en su viñedo.

Hoy es conferencista y hace apariciones como invitado en distintos eventos. En una entrevista para el medio Today dijo que espera que la película inspire a las personas a seguir sus sueños, así como él lo hizo con los suyos.

La película A millones de kilómetros ya se estrenó y narra todos estos acontecimientos de la mano del talentoso actor Michael Peña.

