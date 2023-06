Johnny Depp prepara su regreso a ¿’Piratas del Caribe’?

By

La saga de Piratas del Caribe podría volver a zarpar con nuevas aventuras, según reveló un alto cargo de Disney a The New York Times; Sean Bailey, responsable de la producción cinematográfica, afirmó que una de sus prioridades es revivir la franquicia de Piratas del Caribe.

Lee: ‘Beetlejuice 2’: Lo que sabemos del proyecto hasta el momento

Todo sobre el posible regreso de Johnny Depp a Piratas del Caribe

Tras lo dicho por Sean Bailey, el gran interrogante es si Johnny Depp volverá a encarnar al carismático Capitán Jack Sparrow, uno de sus personajes más icónicos.

Al respecto de esto el productor Jerry Bruckheimer, quien ha estado al frente de Piratas del Caribe desde sus inicios, confirmó hace un par de años que Depp no estaba involucrado en la sexta película ni en su continuación.

Cabe destacar que en ese entonces Bruckheimer declaró:“El futuro aún está por decidirse”, dando a entender que la puerta estaba abierta para un posible regreso de Johnny. Aunque recientemente ha dicho que la franquicia sigue buscando nuevos horizontes, como un posible spin-off femenino con Margot Robbie como protagonista.

Cabe destacar que en la entrevista con The New York Times cuando se le preguntó a Bailey sobre el posible regreso de Johnny Depp a Piratas del Caribe se mostró evasivo al respecto y dijo que no haría comentarios en este momento.

En conclusión, aún no está claro el futuro de Johnny Depp en Piratas del Caribe, lo cual es algo positivo para los fans del actor; pues en el pasado la puerta estaba completamente cerrada a diferencia del presente, donde existe la posibilidad de que sea protagonista de una nueva entrega o bien, de que realice algún cameo.

Lee: ‘Deadpool 3’: lo que sabemos sobre la película hasta ahora

¿Cuando podría ser el estreno de la nueva película de Piratas del Caribe?

Una vez que se confirme el elenco y considerando el tiempo promedio de filmación y edición de una película con las características de Piratas del Caribe. Podemos suponer que la nueva entrega podría llegar a finales de 2024 o a mediados del 2025.

Mientras tanto, si quieres disfrutar de las mejores películas de Johnny Depp, puedes hacerlo contratando HBO Max con cargo a tu Plan Telcel actual, donde encontrarás un sinfín de películas y series con tus actores favoritos.

Sigue disfrutando la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te emociona la posibilidad de ver de nuevo a Johnny Depp interpretando al capitán Jack Sparrow?

Ahora ve: