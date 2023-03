‘John Wick 4’: leyendas del cine de acción en quienes está inspirada

By

La saga de John Wick es probablemente una de las más emblemáticas en la historia del cine de acción, pues además de la entretenida y apasionante trama, cuenta con Keanu Reeves como protagonista y bueno, ¿quién no quiere ver a Keanu Reeves interpretando realmente cualquier papel?

El estreno de John Wick 4

El pasado 23 de marzo se estrenó la tan esperada cuarta parte de John Wick no solo con Reeves, sino también con otras leyendas del cine como Bill Skarsgård, Ian McShane y Donnie Yen, entre otros más.

Si aún no la has visto, no te vamos a spoilear, pero ya en el tráiler puedes ver que la película está llena del exquisito drama que caracteriza a las anteriores y, desde luego, cuenta con peleas increíbles donde vemos a Keanu Reeves darlo todo. ¿Pero sabías que estas peleas están inspiradas en otras leyendas del cine de acción?

Peleas de John Wick inspiradas en leyendas

Uno de los elementos característicos de la franquicia John Wick son las preciosas coreografías de acción que podemos encontrar en todas sus películas; peleas que son impactantes al mismo tiempo que estilizadas.

Desde su llegada a los cines en el 2014, John Wick se ha convertido en una de las franquicias de acción más importantes. Sin embargo, es muy cierto que quienes hacen cosas tan geniales debieron tomar inspiración de otros creadores increíbles del pasado.

En el caso de esta popular franquicia no es difícil imaginar quiénes son las leyendas de acción en quienes están inspiradas algunas de las peleas, según el mismo director.

En una reciente entrevista, el director Chad Stahelski comentó que se tuvo que tomar inspiración no solo de peleas icónicas, sino también de algunas coreografías, para darle a John Wick no solo fuerza, sino también una estética.

Algunos de los nombres compartidos por Stahelski fueron Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, Jet Li, Yuen Woo-ping, Yuen Chen y Yuen Kuai. El director también menciona que se inspiraron en las películas de Akira Kurosawa y Wong Kar-Wai.

Resulta que John Wick está basada en el cine de acción de China y Hong Kong debido a la delicadeza, seriedad y fuerza con la que se viven las artes marciales y espirituales de esas zonas, cosa que podemos ver reflejada en el cine.

Akira Kurosawa, por ejemplo, plasmó magistralmente el código samurái conocido como Bushido, cuyo sistema es bien sabido que se rige por una brújula moral, siguiendo un sistema ético bastante rígido.

Ahora que conoces este maravilloso dato, ¿qué otras pelis conoces que se hayan basado en el cine asiático?

