J Balvin dará concierto en TikTok para presentar su nuevo álbum ‘JOSE’

Te contamos todos los detalles para que no te pierdas el primer concierto en vivo de J Balvin en el que presentará JOSE, su nuevo álbum.

J Balvin anunció el lanzamiento de su nuevo álbum JOSE a inicios de septiembre y sorprendió con la lista completa de canciones que lo conformarán, así como las colaboraciones sorpresa de esta nueva compilación.

Algunas de las canciones que forman parte de JOSE ya fueron lanzadas anteriormente y han logrado un éxito rotundo. No resulta extraño que J Balvin elija TikTok para ofrecer un concierto en vivo gratuito para presentar este nuevo álbum, puesto que ha sido por medio de esta plataforma que algunas de sus canciones se han vuelto virales gracias a los retos de baile que sus fans han llevado a cabo.

Ya puedes ir calentando motores con las canciones recién lanzadas de J Balvin que forman parte de su nuevo álbum, como In Da Getto o Qué locura, que puedes disfrutar a través de Claro música. Agrégalas a tus playlists favoritas y escucharlas en cualquier momento y lugar gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Cómo y cuándo ver el concierto JOSE X TikTok de J Balvin?

J Balvin confirmó que el lanzamiento de su nuevo álbum será el próximo 10 de septiembre y dos días después se llevará a cabo el concierto en vivo por TikTok a las 5 pm (hora Ciudad de México).

Solo sigue la cuenta de J Balvin en TikTok y activa las notificaciones push de los videos en directo de las cuentas que sigues para que la plataforma te avise cuando inicie el concierto.

”Amo TikTok y ver todas las cosas increíbles que hacen mis fans con mi música como soundtrack (…) Se siente espontáneo e interactivo de una manera que no me había sentido con mis fans en mucho tiempo. ¡Me inspiro cuando abro TikTok para ver lo que están haciendo y me anima a encontrar nuevas formas de presentar mi música y mantener las cosas frescas!”, dice el artista latinoamericano quien ocupa el primer lugar con más número de seguidores en la red social.

El éxito de J Balvin en TikTok

J Balvin cuenta con más de 17 millones de seguidores en TikTok, lo que lo convierte en el latinoamericano más popular a nivel mundial. Este éxito se debe al lanzamiento de sus canciones, con las cuales el cantante ha logrado un inmenso reconocimiento, como el sencillo Un día, el cual posee más de 400 millones de streams. Sin mencionar los retos virales que organizan sus fans que también han influido en el éxito del cantante dentro de la plataforma.

In Da Getto tiene al menos 620 mil videos cortos en TikTok creados por fans y Qué más pues, una canción que grabó en colaboración con la cantante argentina María Becerra y la cual logró ser tendencia en TikTok, tiene más de un millón de videos de sus fans bailando la canción.

En HolaTelcel puedes conocer todo sobre tus artistas favoritos como J Balvin. Así que ya lo sabes, no te pierdas el lanzamiento de JOSE, la continuación de su álbum Colores y dinos, ¿cuál es tu canción favorita del colombiano?

