‘It’: HBO Max prepara serie precuela sobre los orígenes de Pennywise

By

¡Todos seguirán flotando! Tras el lanzamiento de las dos adaptaciones cinematográficas de la novela de Stephen King, It (2017) e It: Capítulo 2 (2019), Pennywise estará de regreso para atemorizarnos más con una serie precuela bajo el mandato de HBO Max. ¿Listos para regresar a Derry?

Lee: 9 datos sobre tus pelis de terror favoritas que te volarán la cabeza

El payaso Pennywise tendrá una serie precuela en HBO Max

El portal Variety revela en exclusiva que la plataforma streaming HBO Max ha puesto en marcha una serie precuela titulada Welcome to Derry (Bienvenidos a Derry), cuya historia estará ambientada en los años 60 y relatará los eventos ocurridos previo a lo que vimos en It, la película de 2017. Asimismo, se ha revelado que esta producción contará los orígenes de Pennywise.

Andy Muschietti, director de It e It: Capítulo 2, será el productor ejecutivo de la serie junto a Bárbara Muschietti y Jason Fuchs (Wonder Woman). Fuchs también será el encargado de concebir el guion de la serie junto a Andy Muschietti. Y si todo marcha de acuerdo con lo planeado, Andy Muschietti se convertiría en el director del episodio piloto.

La adaptaciones cinematográficas basadas en la novela de Stephen King resultaron todo un éxito para Warner Bros. Para que se den una idea, It e It: Capítulo 2 recaudaron juntas en taquilla más de 1,000 millones de dólares a nivel global.

It: Capítulo 2 se sitúa 27 años después de lo acontecido en It. Y fue gracias a la segunda parte que conocimos las versiones adultas de los miembros del Club de los Perdedores que incluyó a la ganadora del Óscar Jessica Chastain y James McAvoy.

Con este nuevo show en camino, queda claro que HBO Max ha encontrado una nueva fuente para contar historias basadas en películas de Warner. Solo hay que recordar que la plataforma streaming ya está trabajando en una serie basada en el Pingüino, interpretado por Colin Farrell en The Batman.

De hecho, Variety también reporta que ya trabajan en otra producción seriada basada en la hermandad Bene Gesserit, de la película Duna dirigida por Denis Villeneuve.

Y si antes de que llegue la serie quieres disfrutar de las dos primeras películas de It, recuerda que puedes hacerlo en HBO Max. Para ello, aprovecha que al agregar HBO Max a tu Plan Telcel actual podrás disfrutar de la escalofriante sonrisa de Pennywise. Además de seguir disfrutando la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: ¡Más de Batman! Habrá serie del Pingüino con Colin Farrell en HBO Max

¿Emocionados por el regreso de Pennywise?

Ahora ve: