Fotos de ‘Spider-Man No Way Home’ y TODO lo que se sabe de la película

A falta del tan esperado tráiler de Spider-Man No Way Home, tenemos la filtración de unas imágenes promocionales con Doctor Strange.

Si eres de los curiosos que suelen buscar mercancía que probablemente no existe en plataformas como Amazon, después de esta noticia te darás cuenta de que esas búsquedas pueden terminar por revelar hasta las primeras imágenes de una esperada película de Marvel como Spider-Man No Way Home.

Algunos usuarios de Amazon comenzaron a buscar mercancía de la tercera entrega de Spider-Man y se encontraron con pósters y artes promocionales que no han sido lanzados oficialmente.

Los artes promocionales muestran a Spider-Man y Doctor Strange atravesando un portal que parece partir desde Nueva York, pero no se sabe el destino. Sin embargo, muchos fanáticos han interpretado que se trata de un viaje por el multiverso.

Todo lo que se sabe sobre Spider-Man No Way Home hasta ahora

La información oficial de Spider-Man 3 ha salido a cuentagotas. Desde que los protagonistas, Tom Holland, Zendaya Coleman y Jacob Batalon comenzaron a jugar con el posible título y Marvel reveló su fecha de estreno para el 7 de diciembre del 2021, no ha habido mayor información.

Sin embargo, las expectativas para esta película crecieron desde que se confirmó la participación de Alfred Molina como Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro.

Además, tras el capítulo final de la serie de Loki, el cual abrió la posibilidad del uso del multiverso dentro del UMC, los rumores han aumentado sobre la posible participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home. ¿Te gustaría ver a los tres actores que han interpretado al arácnido en una misma película? En Hola Telcel te contaremos cada uno de los detalles.

