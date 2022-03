¡Idénticos! Así se ven en la vida real tus personajes animados favoritos

By

Gracias a Disney, por ejemplo, hemos podido disfrutar y no nada más imaginar las versiones live-action de varios de los emblemáticos personajes de la compañía. Sin embargo, la tecnología es tan benevolente que usuarios de Instagram, como Hidreley Diao, se apropian de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial para armar sus versiones de la vida real de nuestros personajes animados favoritos no solo de Disney, sino de Los Simpson, Dragon Ball, Sailor Moon y mucho más. ¿Verdad que son idénticos?

¡Tus personajes favoritos en la vida real gracias a la inteligencia artificial!

Y es que el talento de Hidreley Diao es único porque seguramente quedarás atónito con lo que verás a continuación. Y no, no son actores ni actrices, las maravillas de la tecnología han hecho posible que podamos conocer el look de nuestros personajes favoritos si vivieran entre nosotros. ¿A quién se parecen?

Durante una charla con el portal Newsweek, el artista brasileño no dudó en destacar las propiedades de la inteligencia artificial.

“Con la llegada de la inteligencia artificial nos dimos cuenta de que ‘casi’ todo es posible. Así que me desafié a traer estos personajes”, contó.

Asimismo, reveló sus secretos para hacer estos retratos tan humanizados de los personajes de Disney, Los Simpson, Chucky, Annabelle y mucho más. Y aunque no lo crean se vale de herramientas que muchos conocemos: Photoshop y la famosa FaceApp.

“A la hora de elegir el personaje, lo que más tiempo lleva es encontrar una imagen que se asemeje al personaje. Paso horas en bancos de imágenes hasta que lo consigo […] Uso Photoshop y la aplicación Faceapp. En este proceso superpongo la imagen real con la imagen utilizada y poco a poco le doy vida, siempre empezando por los ojos”.

La sirenita

Carl Fredricksen de Up

Moe de Los Simpson

Violeta de Los increíbles

Bruno de Encanto

Sailor Moon

Raya de Raya y el último dragón

Lisa de Los Simpson

Chucky

Annabelle de El conjuro

Cuéntanos, ¿cuál de estos personajes animados convertidos a la vida real es tu favorito?

