‘House of the Dragon’: todo sobre la segunda temporada

¿Qué pasará en la precuela de ‘Game of Thrones’? Enseguida te contamos los detalles de ‘House of the Dragon’ temporada 2. 🐉

En un emocionante encuentro con Deadline, Ryan Condal, showrunner de House of the Dragon, reveló intrigantes detalles sobre la segunda temporada. Al respecto de esto, Condal dice estar orgulloso de cómo las piezas han encajado perfectamente, y está ansioso por llevar la historia a nuevos y emocionantes horizontes.

¿Qué podemos esperar de la segunda temporada de House of the Dragon?

Ryan Condal mencionó que la tarea inicial fue desafiante, ya que en la primera temporada se tenían que presentar nuevos personajes y una compleja narrativa de tres generaciones. No obstante, ese solo fue el comienzo y ahora, con los cimientos bien establecidos, buscan explorar las intrigas y los dramas de la Casa Targaryen.

“Hemos hecho el arduo y complejo trabajo de forjar esta nueva dinastía y familia, y nos hemos tomado el tiempo necesario para desarrollar a cada personaje, intentando que los espectadores comprendan dónde se encuentran sin importar si apoyan a Rhaenyra, Alicent, Aegon o Daemon”, mencionó Condal.

Por otro lado, según algunos reportes, la segunda temporada constará de ocho episodios, dos menos que la primera. Esto debido a que confían en que ese numero de capítulos son suficientes para avanzar en la historia y capturar el drama de la búsqueda de un nuevo sucesor al trono.

Sobre esto, Condal dijo que la emoción radica en sumergirnos en los ritmos narrativos más tradicionales y ver hacia dónde nos lleva la historia, que es una tragedia al estilo griego o shakespeariano.

Es decir, mientras Game of Thrones aborda una gran fantasía épica sobre luz y oscuridad, House of the Dragon se centra principalmente en una casa desgarrada desde su interior.

Con cada pieza en su lugar, Condal anhela contar el próximo capítulo de la historia y explorar las consecuencias de la ausencia de Viserys I y la redistribución del poder. Si todo va según los planes, House of the Dragon podría extenderse a cuatro o más temporadas.

Esto debido a que su fuente principal, Fuego y sangre, es una novela que abarca aproximadamente 150 años de la historia de Westeros bajo el gobierno de los Targaryen, concluyendo con la épica Danza de los dragones.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon?

Se espera que la segunda temporada de House of the Dragon llegue a mediados de 2024.

Cuéntanos, ¿cuáles son tus teorías para la segunda temporada de House of the Dragon?

