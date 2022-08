‘House of the Dragon’ razones por las que podría superar a ‘Game of Thrones’

By

'House of the Dragon' es una de las series más esperadas de este año y enseguida te diremos por qué podría ser mejor que 'Game of Thrones'.

House of the Dragon es una de las grandes series del 2022 y por muchas razones podría convertirse en uno de los éxitos más grandes de este año. La trama se desarrolla en un momento en que los dragones dominaban el cielo, y una guerra civil amenazaba la tranquilidad de todos.

Es el primero de varios spin-offs basados en el universo de Game of Thrones y al igual que su antecesora, se espera que se convierta en un fenómeno cultural, social y televisivo que promete corregir las heridas que dejó el polémico final de los Targaryen.

Cinco cosas que harán de House of the Dragon una mejor serie que Game of Thrones

1. House of the Dragon conoce los errores de su antecesora

Teniendo en cuenta el éxito de Game of Thrones y la manera en que terminaron las 8 temporadas, los productores y personajes involucrados han mencionado en diversas entrevistas que han aprendido mucho de los fans y tienen mayor conocimiento sobre lo que no deben hacer o repetir. Dicho esto y después de ver los avances y las primeras impresiones del equipo de trabajo, podemos estar seguros de que no volvieron a caer en los mismos errores.

2. La lucha de poder en las familias

Una de las cosas que ha capturado enormemente la atención del público en series como Game of Thrones o Succession, es la forma en que abordan el tema de la lucha de poder, las traiciones, las alianzas y las dinámicas internas que tienen las familias, pues nos muestran una perspectiva muy cruda y real con las que podemos identificarnos.

En ese sentido, al ser House of the Dragon una serie posterior a las antes mencionadas, sabemos que los Targaryen, dueños y señores absolutos del trono de hierro, nos brindarán un espectáculo de diálogos, espadas, dragones, intrigas y traiciones tanto al interior como al exterior de sus familias.

3. El elenco de House of the Dragon

Otro de los grandes aciertos que tuvo la primera serie fue el contar con actores experimentados, como Sean Bean, y debutantes como Emilia Clarke. Lo cual, no solo ayudó a darle un toque de realismo con estrellas consagradas, sino que también le permitió a la audiencia conocer a nuevos actores que hoy en día son reconocidos en todo el mundo.

En ese sentido, House of the Dragon repite una fórmula similar: cuenta con actrices como Olivia Cooke, de Bates Motel y Sound of Metal, y Emma D’Arcy quien apareció en la serie británica Truth Seekers y ahora da vida a Rhaenyra Targaryen.

4. Una costosa producción

A diferencia de Game of Thrones que fue aumentando de presupuesto con cada temporada, House of the Dragon para sus primeros capítulos cuenta con el mismo presupuesto de las últimas temporadas de su antecesora. El cual fue utilizado para la construcción de armas y vestuarios realistas, escenarios medievales y grandes efectos especiales.

Otra de las grandes diferencias es que esta serie contará con más dragones que la anterior, además de que promete batallas épicas en gloriosas ciudades y palacios. Todo construido con una combinación entre sets de efectos prácticos y tecnología que buscan el mayor realismo posible.

5. George R. R. Martin

Si bien George R. R. Martin asesoró a los productores y escritores de la serie Game of Thrones; el inicio de los fallos argumentales vino cuando la historia de los libros disponibles se había terminado, pues Martin no había concluido el último volumen y los guionistas de la serie tuvieron que idear su propia versión para el final.

Al respecto de eso House of the Dragon ya es una obra terminada y Martin está involucrado como productor ejecutivo y no habrá cambios o improvisaciones en la historia.

¿Cuándo es el estreno?

¿También te emociona ver el regreso de los Targaryens al Trono de Hierro?

