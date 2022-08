‘House of the Dragon’: personajes clave que TIENES que conocer

By

'House of the Dragon', una de las series más esperadas de este año, tiene ya personajes clave. Conócelos y disfruta al máximo su estreno.

House of the Dragon, basada en la obra de George R. R. Martin, Fuego y sangre, es una de las series más esperadas del 2022. Ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones.

La historia se centra en las luchas de poder entre los miembros de la casa Targaryen y nuevas casas que quieren hacerse con el control del Trono de Hierro. A continuación te decimos algunos de los que serán los personajes principales en su primera temporada.

Los personajes principales de House of the Dragon

Rey Viserys Targaryen

De los Siete Reinos, Viserys es el rey más amable y decente. Los señores de Poniente lo eligieron para ser el heredero del trono de su abuelo y también es conocido como el Rey Viejo. Por otro lado, sus posibles herederos se sienten impacientes por heredar el trono, a pesar de que él solo piensa en ser un gran abuelo y no necesariamente un rey.

Es interpretado por Paddy Considine a quien vimos en La fiesta interminable, El luchador, Hot Fuzz: super policías, Bourne: el ultimátum y La muerte de Stali

Princesa Rhaenys Targaryen

Conocida como, la reina que nunca existió, la princesa Rhaenys Velaryon es una jinete de dragones y esposa de Lord Corlys Velaryon. Era la principal heredera al Trono de Hierro, pero el consejo la descartó y favorecieron a Viserys solo por el hecho de ser hombre.

Eve Best es quien interpreta a este personaje. Tuvo una breve aparición en El discurso del rey y las series Destino: La saga Winx y Nurse Jackie. Ganó un Premio Olivier y ha sido nominada dos veces a los Premios Tony.

Alicent Hightower

Considerada la mujer más hermosa de los Siete Reinos, Lady Alicent es la hija de sir Otto Hightower, Mano del Rey. Fue criada en la Fortaleza Roja y gracias a su educación con el paso del tiempo se convierte en una mujer inteligente con aguda perspicacia política. Es la segunda esposa del rey Viserys I Targaryen, con quien tiene tres hijos y busca que su hijo Aegon se quede con el trono.

Alicent Hightower es interpretada por Olivia Cooke a quien hemos visto Ready Player One y Sound of Metal.

Príncipe Daemon Targaryen

Es uno de los guerreros más temidos de Westeros y su hermano mayor es el rey Viserys. Le conocen por ser un gran jinete de dragón y un hombre lujurioso, está lleno de enemigos poderoso y aliados de dudosa procedencia; como asesinos a sueldo, capas doradas, piratas, hechiceros, brujas entre otros.

El Príncipe Daemon Targaryen es interpretado por Matt Smith, conocido como el onceavo Doctor Who y también forma parte del Universo Marvel y de Terminator.

Rhaenyra Targaryen

Es la primogénita del rey, hija de Aemma Arryn. Es una jinete de dragón y heredera legítima al Trono de Hierro; aunque su madrastra y su hermano Aegon piensen diferente, debido a que consideran que solo los hombres pueden gobernar.

Emma D’Arcy es la encargada de darle vida a Rhaenyra Targaryen. Actuó en Wanderlust y Truth Seekers.

Otto Hightower

Político de profesión, sir Otto Hightower es un erudito y caballero conocedor del arte de la guerra. Su trabajo principal es ser la Mano del Rey y es uno de los personajes que ven en Damon como la mayor amenaza del reino. Tiene sus propias ambiciones ocultas y busca posicionar a su familia en la guerra por el trono.

Es interpretado por Rhys Ifans quien ha participado en Anonymous, Un lugar llamado Notting Hill, El sorprendente Hombre Araña y Harry Potter.

Mysaria

Mysaria aspira a ser uno de los personajes más queridos de House of the Dragon, pues conforme crece pasa de ser una campesina de King’s Landing a la Consejera de los Susurros, aliada del Príncipe Daemon.

El personaje es interpretado por Sonoya Mizuno actriz que pudimos ver en Ex Máquina, La La Land, Locamente millonarios y las series Maniac y Devs.

Lord Corlys Velaryon

Conocido como la serpiente marina, lord Corlys Velaryon es el señor de la casa Velaryon, una familia tan antigua como los Targaryen. Es uno de los aventureros más reconocidos del mundo y también, uno de los más ricos y peligrosos, ya que tiene el control de la armada más grande de Westeros.

Steve Toussaint es quien da vida a lord Corlys Velaryon y sus trabajos anteriores son: It’s a Sin, Small Axe: Rojo, blanco y azul, Our Girl, Crimen en el paraíso, Lewis y Scott & Bailey.

¿Cuándo es el estreno de House of the Dragon?

El 21 de agosto del 2022 se estrena House of the Dragon en HBO Max. Recuerda que puedes disfrutar de todas las temporadas y documentales de Game of Thrones contratando HBO Max a través de Claro video. Sigue disfrutando de la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿También te emociona ver el regreso de los Targaryens al Trono de Hierro?

